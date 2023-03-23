Не продали за «спасибо»: аптекарь вырвала терминал из рук покупателя, который рассчитывался бонусами

— Покупал мазь и витамины. Хотел сделать разделенную оплату и оплатить половину суммы бонусами «Спасибо», а часть мне удобней было оплатить картой «Тинькофф». Я оплатил сначала бонусами, потом стал подносить другую карту, а фармацевт вырывает у меня из рук терминал, отменяет оплату, которая уже проходит, и начинается конфликт. В аптеке меня еще обвинили в том, что я повредил терминал и грозились написать на меня заявление в полицию, — рассказал новосибирец.

