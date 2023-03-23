Не продали за «спасибо»: аптекарь вырвала терминал из рук покупателя, который рассчитывался бонусами

В бердской аптеке «Озерки» развернулся скандал из-за оплаты бонусами «Спасибо от Сбербанка» и картой другого банка — «Тинькофф».
Покупатель, попросивший об анонимности, рассказал корреспонденту НГС подробности конфликта, который закончился в полиции.
— Покупал мазь и витамины. Хотел сделать разделенную оплату и оплатить половину суммы бонусами «Спасибо», а часть мне удобней было оплатить картой «Тинькофф». Я оплатил сначала бонусами, потом стал подносить другую карту, а фармацевт вырывает у меня из рук терминал, отменяет оплату, которая уже проходит, и начинается конфликт. В аптеке меня еще обвинили в том, что я повредил терминал и грозились написать на меня заявление в полицию, — рассказал новосибирец.
В итоге мужчина сам написал заявление в полицию из-за того, что ему физически помешали оплатить покупки. Копии документов в распоряжении редакции имеются.
Мужчина заявляет, что это не первый случай в этой аптечной сети. Ранее ему тоже не удавалось заплатить одновременно картой другого банка при использовании бонусов. При этом в чате службы поддержки Сбербанка его заверили, что так рассчитываться можно.
— Для того, чтобы разобраться в ситуации, нужно рассматривать каждый кейс отдельно, потому что у всех партнеров свои технические интеграции и методы реализации конкретных задач, — ответили на запрос НГС в пресс-службе Сибирского банка ПАО «Сбербанк»
В ГК «ЭркаФарм» (аптечная сеть «Озерки») журналисту сообщили, что разбираются в этой ситуации и пока никаких комментариев дать не могут. В полиции пообещали прокомментировать позднее.
В конце 2020 года НГС рассказал про новосибирца, который рассчитывался за покупки бонусами карты «Халва», а потом сдавал товар в магазин обратно. ПАО «Совкомбанк» обвинил новосибирца в незаконном обогащении и решил через суд взыскать с владельца карты 409 тысяч рублей.