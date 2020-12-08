Новосибирец расплачивался за покупки бонусами и возвращал товар назад — теперь банк требует с него 400 тысяч

Банк подал в суд на новосибирца, расплатившегося бонусами на 400 тысяч
Дзержинский районный суд Новосибирска будет рассматривать дело против сибиряка, которого банк обвинил в незаконном обогащении.
— В обосновании исковых требований истец указал, что ответчик неоднократно воспользовался бонусами по карте «Халва» на покупку товара, однако товар, приобретенный по данным бонусам, был возвращен в магазин, денежные средства ответчиком банку не возвращены, что, по мнению истца, является неосновательным обогащением, — говорится на сайте суда.
ПАО «Совкомбанк» хочет взыскать с сибиряка 409 тысяч рублей.
Что можно вернуть в магазин, как сделать это правильно и на что еще вы можете рассчитывать, мы объясняем в нашем специальном материале.