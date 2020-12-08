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Новосибирец расплачивался за покупки бонусами и возвращал товар назад — теперь банк требует с него 400 тысяч

Дело о незаконном обогащении будет рассматривать Дзержинский суд

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Банк требует с новосибирца 409 тысяч рублей

Банк требует с новосибирца 409 тысяч рублей

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Банк подал в суд на новосибирца, расплатившегося бонусами на 400 тысяч

Дзержинский районный суд Новосибирска будет рассматривать дело против сибиряка, которого банк обвинил в незаконном обогащении.

— В обосновании исковых требований истец указал, что ответчик неоднократно воспользовался бонусами по карте «Халва» на покупку товара, однако товар, приобретенный по данным бонусам, был возвращен в магазин, денежные средства ответчиком банку не возвращены, что, по мнению истца, является неосновательным обогащением, — говорится на сайте суда.

ПАО «Совкомбанк» хочет взыскать с сибиряка 409 тысяч рублей.

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Что можно вернуть в магазин, как сделать это правильно и на что еще вы можете рассчитывать, мы объясняем в нашем специальном материале.

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банксуднезаконное обогащение
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