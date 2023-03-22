СЕЙЧАС -3°С
Пробки 7/10
usd 76.84
eur 82.54
Тема дняПо Димитровскому мосту разрешили ездить 50 км/ч
Все новости
Все новости

«Она не парится по пустякам»: новосибирцам в «Магните» выдали в подарок наклейку в форме розовой какашки

Сувенир оценили по достоинству не все

3 540

По словам сибирячки, наклейку выдали в одном из новосибирских магазинов

Поделиться

В Новосибирске в одном из магазинов сети «Магнит» в Калининском районе покупателям выдали подарок — стикерс в форме розовой какашки. Знакомая сибиряков, увидев такой сувенир, возмутилась из-за его внешнего вида.

Стикерсы, как сообщают на сайте «Магнита», — тканевые наклейки с персонажами мемов и забавными фразами. Их выдают на кассе при покупке от 500 рублей.

— Это знакомый моей дочери купил. Она мне скинула этот стикерс, я пошутила, что он похож на очень хорошую какашечку, скажем так. Она сказала: «Да, так и есть». Меня это так удивило. Крупная сеть магазинов, неужели не нашлось более приличных стикерсов, чтобы отблагодарить покупателя? — написала сибирячка Юлия (имя изменено по ее просьбе) в редакцию НГС.

НГС связался со знакомым дочери женщины Денисом. Он уточнил, что покупку в «Магните» совершили его родители 22 марта. Упаковку со стикерсом открыл он сам. Его не возмутил внешний вид подарка.

— Может, это весело, но, если честно, не смешно, какое-то неуважение к покупателю, — считает Юлия.

По данным с официального сайта сети магазинов «Магнит», стикерс называется «Пинк Пу».

— «Пинк Пу» — один из самых популярных стикерсов в команде. Она не парится по пустякам, а мигом заражает смехом и хорошим настроением. Нужно лишь ее наклеить! — так описывается изображение.

НГС направил запрос в АО «Тандер», которому принадлежит сеть магазином «Магнит», чтобы выяснить, на основе какого изображения был создан стикер и поступали ли от покупателей жалобы на его внешний вид.

На прошлой неделе НГС писал о том, что в Новосибирске на Avito продают пакет из McDonald’s. За него хотят получить 1 миллион рублей или компьютер.

По теме

МагнитСтикерКалининский районПродуктовый магазин
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ13
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter