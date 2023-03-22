«Она не парится по пустякам»: новосибирцам в «Магните» выдали в подарок наклейку в форме розовой какашки

Стикерсы, как сообщают на сайте «Магнита», — тканевые наклейки с персонажами мемов и забавными фразами. Их выдают на кассе при покупке от 500 рублей.

— Это знакомый моей дочери купил. Она мне скинула этот стикерс, я пошутила, что он похож на очень хорошую какашечку, скажем так. Она сказала: «Да, так и есть». Меня это так удивило. Крупная сеть магазинов, неужели не нашлось более приличных стикерсов, чтобы отблагодарить покупателя? — написала сибирячка Юлия (имя изменено по ее просьбе) в редакцию НГС.