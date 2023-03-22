«Удивлен, как дома не складываются»: создатель «АСТ-54» вступился за маникюрш, которых обесценил министр строительства

Министр строительства НСО Алексей Колмаков сегодня в прямом эфире «Вести.Новосибирск» заявил, что молодежь хочет «легких денег», поэтому не идет в строительную отрасль. А также сказал, что «строительные деньги — тяжелые деньги. Это не ногти красить где-нибудь в салоне, например». Известный блогер и создатель паблика «АСТ-54» высказал свое мнение насчет этого высказывания. Далее — от первого лица.
Министр строительства Колмаков нормально так опустил всех мастеров маникюра!
Иногда наши чиновники такое отмочат, что лишаются после этого должностей, хотя, по чесноку, многие с ними про себя бы молча согласились. Некоторые вполне рациональные вещи, я думаю, им и хотелось бы сказать вслух, но это похоронит их карьеру, поскольку электорат не оценит. А зря.
Но не в этом случае. Я считаю, что нетяжёлых денег вообще не бывает. Ты либо работаешь, как проклятый, либо воруешь (что тоже нужно уметь делать, и за это обычно следует наказание), либо у тебя умирает бабушка с квартирой в пределах Садового, что тоже бывает нечасто.
Имея своё дело, могу представить, как непросто приходится всем остальным предпринимателям. И тем более, в сфере обслуживания. И тем более, в маникюре. Люди, материалы, реклама, аренда, сотрудники, жалобы, переделывания, просьбы сделать скидочку. Да, может быть это и не технологичный бизнес, и для него не нужно быть семи пядей во лбу. Хотя в том же маникюре 1000 и 1 нюанс, и как минимум мастеру нужно понимать анатомию, а не только разбираться в оттенках красного.
А некоторые компании из традиционных сфер уже имеют в себе такую IT-начинку, которая бы и не снилась некоторым строителям. Особенно тем, кто строит всякое уродливое говно. Короче, для меня странно, когда люди такого уровня допускают такие высказывания.
Кстати, многие до сих пор думают, что Виталя Полищук уже 11 лет один сидит 24/7 постит на все паблики, хотя с этим не всегда справляется команда из шести человек, не считая привлекаемых фрилансеров.
А вообще, статья была о том, что в Новосибирске не хватает кадров в строительстве. Я в целом не удивлён. Я скорее удивлён, как у нас вообще ещё есть медицина, летают самолёты, а дома не складываются как карточные домики. И даже происходящее сейчас тут не при чём.
Для меня шутка про: «Представь, что твой доктор учился так же, как ты», уже много лет не шутка. Потому что я знаю, что он именно так и учился.
В Калифорнии хозяин пиццерии к классическому для США объявлению NOW HIRING (принимаем сотрудников) добавил NON-STUPID PEOPLE (не дураков). Этот баннер стал хитом, а я уже много лет при приёме на работу говорю, что мне не нужны умные люди, мне нужны хотя бы не дураки.
Где человек может накосячить, он сто процентов накосячит. Несколько месяцев назад, после того как попробовал свои силы в продакшене, перешёл на чёткие инструкции для всех по любому поводу. Не как для дураков даже, а хуже. Нужно представить все варианты, когда человек может свернуть не туда в процессе выполнения задачи, и чёткой инструкцией не дать ему это сделать.
Например, когда ездил на мероприятия «Газпромнефти», никогда не было инструкций в духе «Вы прилетите в восьмом часу утра, вас встретит водитель, отвезёт в отель, потом поедем на трек». Тайминг, подготовленный нормальным ивент-агентством, выглядит примерно так:
7:30 Прилёт в аэропорт Шереметьево, вас встретит водитель Вадим на чёрной Toyota Camry г/н А077АМР77. Телефон: +7…
8:30 Прибытие в отель Marriott Moscow Tverskaya.
9:30 Выезд на трек, автобус MAN (синий) подъедет к заднему двору отеля со стороны улицы 2-я Тверская-Ямская, выход через лобби (красная дверь с надписью EXIT).
И это реально работает, сокращая количество факапов в разы. Не напишешь про красную дверь, человек выйдет через синюю и не найдёт автобус.
И он необязательно будет дураком. Кроме дураков бывают ещё рассеянные или просто ленивые люди. Сейчас многие ходят сидеть весь день в телефончике, ничего не делать, но чтобы зарплата приходила вовремя и в полном объёме. Вот и имеем то, что имеем.