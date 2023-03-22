«Удивлен, как дома не складываются»: создатель «АСТ-54» вступился за маникюрш, которых обесценил министр строительства

Министр строительства Колмаков нормально так опустил всех мастеров маникюра!

Иногда наши чиновники такое отмочат, что лишаются после этого должностей, хотя, по чесноку, многие с ними про себя бы молча согласились. Некоторые вполне рациональные вещи, я думаю, им и хотелось бы сказать вслух, но это похоронит их карьеру, поскольку электорат не оценит. А зря.

Но не в этом случае. Я считаю, что нетяжёлых денег вообще не бывает. Ты либо работаешь, как проклятый, либо воруешь (что тоже нужно уметь делать, и за это обычно следует наказание), либо у тебя умирает бабушка с квартирой в пределах Садового, что тоже бывает нечасто.