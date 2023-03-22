«Строительные деньги — тяжелые. Это не ногти красить»: министр из Новосибирска обвинил молодежь в желании легкого заработка

Таким образом он ответил на вопрос во время прямого эфира на «Вести.Новосибирск» по поводу причины кадрового голода в строительной отрасли.

— В первую очередь приходит на ум — недостаточная зарплата у специалистов, поэтому туда не идут. Какой сегодня средний уровень заработной платы? И если его увеличить в 1,5 раза, может, тогда и дефицит кадров исчезнет? — прозвучал вопрос в прямом эфире.