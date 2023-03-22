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«Строительные деньги — тяжелые. Это не ногти красить»: министр из Новосибирска обвинил молодежь в желании легкого заработка

Алексей Колмаков ответил на вопрос об уровне зарплат в строительной отрасли НСО

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Алексей Колмаков ответил на вопрос во время прямого эфира о причине кадрового голода в отрасли

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Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков заявил, что молодежь хочет «легких денег», поэтому не идет в строительную отрасль.

Таким образом он ответил на вопрос во время прямого эфира на «Вести.Новосибирск» по поводу причины кадрового голода в строительной отрасли.

— В первую очередь приходит на ум — недостаточная зарплата у специалистов, поэтому туда не идут. Какой сегодня средний уровень заработной платы? И если его увеличить в 1,5 раза, может, тогда и дефицит кадров исчезнет? — прозвучал вопрос в прямом эфире.

Публикуем ответ министра полностью:

— Даже зарплатой иной раз не заманишь специалистов на стройку. Зарплаты в строительной отрасли очень приличные. Я не буду называть цифры. Есть цифры статистические, а есть фактические. Пообщался со строительными организациями, причем с ведущими в Новосибирске, выяснил, что они готовы брать молодых специалистов и обеспечить их нормальной зарплатой.

Другое дело, что строительные деньги — тяжелые деньги. Тут нужно созидать, делать. Это не ногти красить где-нибудь в салоне, например. В последние годы, честно говоря, распустили молодежь — они идут за легкими деньгами.

Не все, но действительно есть люди, которые хотят на стройку, хотят созидать, и они потом оказываются в выигрыше. Всех выпускников Сибстрина мы готовы забрать и обеспечить. У меня есть письма от строителей, которые готовы выпускников набирать прямо сейчас и обеспечить им достойный уровень зарплаты. В серьезных фирмах и зарплата всегда серьезная, даже на нижнем уровне.

Какие еще проблемы строительной отрасли НСО сегодня обсуждались в прямом эфире с губернатором, вы можете прочитать в нашей онлайн-трансляции.

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