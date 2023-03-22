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Что с новым ЛДС и четвертым мостом: губернатор НСО — о самых значимых стройках региона (онлайн)

Расшифровка прямого эфира

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в прямом эфире «Вести Новосибирск» расскажет о самых значимых стройках региона. Среди них, конечно, новый ЛДС и четвертый мост.

Эфир пройдет сегодня, 22 марта, в 09:00.

Вместе с губернатором отвечать на вопросы будут министр строительства региона Алексей Колмаков и министр ЖКХ и энергетики области Денис Архипов.

Мы ведем расшифровку беседы. За ней также можно следить в нашем Telegram-канале. Не забудьте подписаться!

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Губернатор отметил, что в Новосибирске умеют хорошо строить.

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Эфир начался.

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Губернатор НСОНовый ЛДСЧетвертый мостСтроительство
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