Сибирячке выставили счет в 1,5 тысячи за два звонка в Казахстан, которых не было

Жительнице Новосибирска выставили счет за звонки в Казахстан, которые она не совершала. Инцидент произошел вчера, 21 марта, вечером — оператор прислал уведомление.



— От «Билайна» пришло сообщение, что лимит расходов исчерпан, чтобы продолжать пользоваться связью, нужно оплатить 1454 рубля. Но я не совершала никаких расходов. В приложении обнаружила якобы 2 исходящих вызова в Казахстан с моего номера, которые, естественно, были тарифицированы как международные. При звонке оператору мне сказали, что это сбой, номер разблокировали, но сказали лучше не звонить никому, иначе тарификация будет снова через Казахстан, придется снова разблокировать номер через оператора, — объяснила корреспонденту НГС жительница Новосибирска Наталья.