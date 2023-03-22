Новосибирец вылепил из снега обнаженную девушку — теперь она лежит посреди одного из дворов

Житель Новосибирска Валерий вчера, 21 марта, вылепил фигуру снежной бабы во дворе на Объединения. Фотография со скульптурой появилась в группе АСТ-54 сегодня, 22 марта.
Как рассказал корреспонденту НГС скульптор, накануне у него был выходной на работе, и днем он вышел на поиск подтаявшего снега. На работу у Валерия ушло около двух часов.
— Нашел место, где снег был уже подтаявший. У меня такое хобби — люблю лепить снежные фигуры, — говорит Валерий.
Как отмечает автор скульптуры, прохожие относились к его изделию позитивно.
В декабре художественный совет Новосибирска принял решение оставить скандальный мурал с изображением врача на торце здания на Фрунзе, 4.