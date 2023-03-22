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Новосибирец вылепил из снега обнаженную девушку — теперь она лежит посреди одного из дворов

Скульптура задумчиво смотрит вдаль

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Скульптура появилась вчера, 21 марта

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Житель Новосибирска Валерий вчера, 21 марта, вылепил фигуру снежной бабы во дворе на Объединения. Фотография со скульптурой появилась в группе АСТ-54 сегодня, 22 марта.

Как рассказал корреспонденту НГС скульптор, накануне у него был выходной на работе, и днем он вышел на поиск подтаявшего снега. На работу у Валерия ушло около двух часов.

— Нашел место, где снег был уже подтаявший. У меня такое хобби — люблю лепить снежные фигуры, — говорит Валерий.

Как отмечает автор скульптуры, прохожие относились к его изделию позитивно.

В декабре художественный совет Новосибирска принял решение оставить скандальный мурал с изображением врача на торце здания на Фрунзе, 4.

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