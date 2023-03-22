«Качество проектов удручает»: Андрей Травников объяснил проблемы с крупными стройками в регионе

— Самая острая проблема, которая нам мешает строить больше и быстрее, — это нехватка квалификаций. В первую очередь проектировщиков. Иногда качество проектов просто удручает — это приводит к потере времени, переделке. Хорошо, если это выявляется на стадии проектирования. К сожалению, зачастую всё это всплывает, когда здание уже наполовину построено и вдруг приходится менять проект, — заявил губернатор.