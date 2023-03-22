«Качество проектов удручает»: Андрей Травников объяснил проблемы с крупными стройками в регионе

В Новосибирской области не хватает кадров в области строительства. Об этом в эфире «Вести Новосибирск» сказал глава региона Андрей Травников.
— Самая острая проблема, которая нам мешает строить больше и быстрее, — это нехватка квалификаций. В первую очередь проектировщиков. Иногда качество проектов просто удручает — это приводит к потере времени, переделке. Хорошо, если это выявляется на стадии проектирования. К сожалению, зачастую всё это всплывает, когда здание уже наполовину построено и вдруг приходится менять проект, — заявил губернатор.
Одним из способов преодолеть кадровый голод в строительстве Андрей Травников назвал возвращение системы распределения студентов.
Его слова подтвердил и приглашенный в эфир генеральный директор «Бердского строительного треста» Александр Воронин. Сейчас компания строит поликлиники в Краснообске и Довольном, а также школу в Новосибирске.
— Ощущаем дефицит кадров. Объемы резко возрастают: не только по строительству социальных объектов, но и на жилье. Не хватает рабочих по всем профилям, в том числе по инженерно-технологическому, — сказал Воронин.
Мы следим за эфиром в нашей онлайн-трансляции. Андрей Травников отвечает на вопросы о крупных стройках в Новосибирской области и работе отрасли в целом.