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Новосибирские ТЭЦ запустили дополнительные котлы из-за морозов

Но вскоре новосибирцев ждет потепление до +6 градусов днем

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Дополнительно котлы запустили на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5

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ТЭЦ Новосибирска включили в работу два дополнительных котла из-за морозов в городе. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

— Чтобы обеспечить подачу тепла по температурному графику, дополнительно запустили в работу по котлу на новосибирских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. Сейчас держим температуру теплоносителя от 83 до 86 градусов, — пояснили в организации.

Ранее синоптики составили прогноз погоды на текущую неделю — скоро морозы отступят. Так, по данным специалистов, в первой половине недели прогнозируют потепление до +6 градусов. С 21 по 23 марта в городе не будет осадков.

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