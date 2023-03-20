Новосибирские ТЭЦ запустили дополнительные котлы из-за морозов

ТЭЦ Новосибирска включили в работу два дополнительных котла из-за морозов в городе. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.
— Чтобы обеспечить подачу тепла по температурному графику, дополнительно запустили в работу по котлу на новосибирских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. Сейчас держим температуру теплоносителя от 83 до 86 градусов, — пояснили в организации.
Ранее синоптики составили прогноз погоды на текущую неделю — скоро морозы отступят. Так, по данным специалистов, в первой половине недели прогнозируют потепление до +6 градусов. С 21 по 23 марта в городе не будет осадков.