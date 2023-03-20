Следователи начали проверку после публикации НГС о сироте, который не может получить квартиру

Мы подробно рассказывали историю Артема Вахрамеева. Мать Артема отказалась от него в детстве, а отец покончил с собой. С младенчества Артем жил в Черепановском специализированном доме ребенка, а потом с бабушкой. С 2013 года молодой человек добивается положенной ему квартиры, но получает отказы.