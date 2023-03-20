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Следователи начали проверку после публикации НГС о сироте, который не может получить квартиру

Молодой человек борется за жилье уже 10 лет

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Своих родителей Артем лишился сразу после рождения

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Новосибирские следователи начали проверку после публикации НГС об Артеме Вахрамееве, который больше 10 лет не может получить квартиру.

— В средствах массовой информации области размещено сообщение о том, что бывший воспитанник детского дома около 10 лет пытался добиться права попасть в список на получение жилья. В 2022 году судом были выявлены нарушения при постановке сироты на учет, — сообщили в Следственном комитете.

Следственный отдел по Кировскому району начали проверку.

Мы подробно рассказывали историю Артема Вахрамеева. Мать Артема отказалась от него в детстве, а отец покончил с собой. С младенчества Артем жил в Черепановском специализированном доме ребенка, а потом с бабушкой. С 2013 года молодой человек добивается положенной ему квартиры, но получает отказы.

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