Следователи начали проверку после публикации НГС о сироте, который не может получить квартиру

Новосибирские следователи начали проверку после публикации НГС об Артеме Вахрамееве, который больше 10 лет не может получить квартиру.
— В средствах массовой информации области размещено сообщение о том, что бывший воспитанник детского дома около 10 лет пытался добиться права попасть в список на получение жилья. В 2022 году судом были выявлены нарушения при постановке сироты на учет, — сообщили в Следственном комитете.
Следственный отдел по Кировскому району начали проверку.
Мы подробно рассказывали историю Артема Вахрамеева. Мать Артема отказалась от него в детстве, а отец покончил с собой. С младенчества Артем жил в Черепановском специализированном доме ребенка, а потом с бабушкой. С 2013 года молодой человек добивается положенной ему квартиры, но получает отказы.