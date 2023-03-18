Больше тысячи новосибирцев собрались с флагами в Центральном парке Новосибирска — зачем они пришли

В Центральном парке Новосибирска прошел праздничный концерт в честь годовщины присоединения Крыма к России. «Крымская весна» произошла
В парке собралось более тысячи человек.
— Очень много было народу. Точно больше тысячи, возможно, даже две, — отметил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.
Перед горожанами выступили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Затем собравшиеся послушали праздничный концерт. Смотрим, что происходило сегодня в Центральном парке.
После полного восстановления автомобильного участка на Крымском мосту начинаются работы на железнодорожной ветке. Как он сейчас выглядит.