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Больше тысячи новосибирцев собрались с флагами в Центральном парке Новосибирска — зачем они пришли

В городе отметили «Крымскую весну»

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В Новосибирске отметили «Крымскую весну»

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В Центральном парке Новосибирска прошел праздничный концерт в честь годовщины присоединения Крыма к России. «Крымская весна» произошла 18 марта девять лет назад.

В парке собралось более тысячи человек.

— Очень много было народу. Точно больше тысячи, возможно, даже две, — отметил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.

Перед горожанами выступили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Затем собравшиеся послушали праздничный концерт. Смотрим, что происходило сегодня в Центральном парке.

Очень много людей пришли с флагами

Очень много людей пришли с флагами

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Некоторые подготовились еще основательнее

Некоторые подготовились еще основательнее

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Перед горожанами выступили губернатор Андрей Травников и мэр Анатолий Локоть

Перед горожанами выступили губернатор Андрей Травников и мэр Анатолий Локоть

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Сразу видно — весна

Сразу видно — весна

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Какой праздник без песен?

Какой праздник без песен?

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Настроение у собравшихся было приподнятым

Настроение у собравшихся было приподнятым

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В солнечную погоду в парк пришло много людей

В солнечную погоду в парк пришло много людей

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Больше всего было, конечно, российских триколоров

Больше всего было, конечно, российских триколоров

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Минутка селфи

Минутка селфи

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В парке собралась и молодежь

В парке собралась и молодежь

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Приехали юнармейцы

Приехали юнармейцы

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Детей привезли на маршрутках

Детей привезли на маршрутках

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В парке было очень многолюдно

В парке было очень многолюдно

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На праздник пришли больше тысячи собравшихся

На праздник пришли больше тысячи собравшихся

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Мероприятие прошло сегодня в полдень

Мероприятие прошло сегодня в полдень

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После полного восстановления автомобильного участка на Крымском мосту начинаются работы на железнодорожной ветке. Как он сейчас выглядит.

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