Вторая жизнь Крымского моста: кому можно ехать уже сейчас на машине и когда пойдут поезда

Рядом со стоящими в пробке автомобилями круглосуточно шло восстановление обрушенных пролетов. Теперь часть Крымского моста заработала как прежде — во все свои четыре полосы.



Все четыре полосы

— После того, как автомобильный мост восстановили, дорога из Крыма занимает в среднем 20–30 минут, в Крым — 45 минут — час, — говорит Олег Володин, администратор телеграм-канала «Крымский мост», в котором туристы и водители обсуждают все особенности проезда на полуостров и обратно.



Расстроены только водители «Газелей» и грузовиков — движение по Крымскому мосту открыто по-прежнему только для легковых машин и автобусов.

