Вторая жизнь Крымского моста: кому можно ехать уже сейчас на машине и когда пойдут поезда

— Разница, конечно, большая — пролетели мост из Керчи на материк за 15 минут! — говорит симферополец Вадим Чадеев. — До открытия, когда только две полосы работали, бывало, и по три часа ползли, а сейчас отличная скорость.
Мнение Вадима разделяют многие водители, чей маршрут пролегал по Крымскому мосту. После теракта утром 8 октября 2022 года, когда грузовик взорвался на мосту и обрушил два пролета автомобильной ветки, пробки были всё время. Тогда погибли четыре человека: водитель грузовика и трое пассажиров легковушки, мчавшейся в Крым. Частично движение по мосту удалось открыть уже вечером в день теракта. С 5 декабря машины смогли ехать уже по двум уцелевшим полосам автомобильной ветки. Но пробки были серьезные, особенно летом и на праздники, когда туристы двигались на полуостров и возвращались на материк. В обычный день стояли по два-три часа, а в праздники могли провести в заторе и 6 часов.
Рядом со стоящими в пробке автомобилями круглосуточно шло восстановление обрушенных пролетов. Теперь часть Крымского моста заработала как прежде — во все свои четыре полосы.
Все четыре полосы
— После того, как автомобильный мост восстановили, дорога из Крыма занимает в среднем
Расстроены только водители «Газелей» и грузовиков — движение по Крымскому мосту открыто по-прежнему только для легковых машин и автобусов.
— Грузовое движение пока мы не планируем. Рассматриваем вопрос запуска порожних машин, — заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
А в пресс-службе Росавтодора корреспонденту MSK1.RU сообщили, что по Крымскому мосту движение для грузовых автомобилей закрыто и пока неизвестно, будет ли открыто в ближайшее время.
— Обо всех изменениях мы будем оперативно сообщать на нашем сайте, — уточнили в пресс-службе Росавтодора.
Водители грузовиков всё равно расстраиваются, что Крымский мост теперь не для них.
— Никто не против фур на мосту, но представьте, что весь поток парома и сухопутки — снова на мосту с досмотром и рентгеном, — рассуждает Олег Володин. — В грузовике, который мост взорвал, если помните, была полиэтиленовая пленка, а она не дает просветить взрывчатое вещество. Поэтому светят сильнее, собаку пускают и в молекулярный детектор суют (по виду как автопылесос, ищет «запах» любых веществ). И не выборочно, как раньше, а всех, кто с грузом. Можете представить, сколько на это нужно времени? Поэтому и говорят, что пустые грузовики, может, пустим, а для груженых есть сухопутный объезд — для этого «Тавриду-2» по новым землям делают.
Смотри в оба
Досмотр на мосту — основная причина пробок. А затруднение проезда по Крымскому мосту в Российском союзе туриндустрии считают одной из проблем для предстоящего сезона:
— Я общался с министром по туризму Крыма, он сказал, что они прорабатывают сценарий, как запустить многополосный досмотр, чтобы обеспечить максимальную пропускную способность, — сказал журналистам президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.
Расширение досмотровых зон, накопительных площадок и штата специалистов для ускорения пропуска планируется в ближайшее время, пока водители делятся полезной информацией, позволяющей сэкономить время.
— Обычно на въезде в досмотровую зону спрашивают, много ли вещей? Если мало, то отправляют на ручной досмотр с выносом багажа на ленту руками и тщательным (в меру принципиальности досмотрщика) ручным досмотром машины с заглядыванием под капот и во все бардачки, — разъясняет читатель телеграм-канала «Крымский мост» с ником Василий Алибабаев. — Если же вещей много, то отправляют на рентген и ничего выносить из машины не нужно. По опыту десятка проездов за последние три месяца, очередь на ручной досмотр обычно значительно меньше и проходишь КПП по итогу значительно быстрее.
А Олег Володин уточняет:
— Досмотр на мосту ведется тщательно. Пассажиров могут попросить показать документы и сообщить цель поездки (машина и люди, естественно, снимаются и распознаются камерами). Справок, военных билетов и
Поездов станет больше
Следующий этап ремонта Крымского моста — полное восстановление его железнодорожной части. В момент взрыва грузовика над ним по путям шел грузовой состав с топливом. Восемь цистерн загорелись. К счастью, поездная бригада быстро сориентировалась, отцепила горящие вагоны от основного состава, поэтому второй путь не пострадал. По нему через день уже пошли поезда и ходят сейчас без задержек и нарушения расписания. Но летом нагрузка на железную дорогу возрастает — запускаются дополнительные поезда, чтобы доставить как можно больше туристов. И одной ветки с реверсивным движением в сезон будет мало.
— Что касается железнодорожной части. Там же тоже у нас два пролета, по одному идет полноценная работа, поезда идут. Вторая часть немножко пострадала, ну мы все-таки решили ее восстановить, чтобы в случае, если будет движение грузовых поездов и пассажирских увеличено, чтобы ее тоже задействовать. Ее мы закончим к середине лета, — рассказал вице-премьер правительства Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия 24».
Ремонтировать железнодорожную часть моста будут с применением уникальных технологий. Например, пролеты будут поднимать специальные краны с барж на воде. Но сухопутные работы будут основными. Осложнит ли это движение по мосту?
— Автомобильный мост в последнее время почти не перекрывали, может, на час-два и не каждую неделю, — говорит симферопольский водитель Вадим Чадеев. — В последний раз строительная техника разворачивалась и выезжала с моста. Наверное, во время ремонта железной дороги будут остановки, хотя это будет больше касаться поездов, чем автомобилей.
А пассажиров уже предупреждают — речь идет о составах из Москвы и Санкт-Петербурга.
— В связи с проведением масштабных работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры действующее расписание и маршруты некоторых поездов дальнего следования отправлением с 17 мая будут скорректированы, — информирует единственный железнодорожный перевозчик в Крым, компания «Гранд Сервис Экспресс».
Поэтому пока бронирование и покупка билетов на поезда из Москвы и Петербурга возможны только за 45 суток. На поезда из других городов страны покупать билеты можно за 90 суток, как всегда. А после 17 мая движение поездов будет корректироваться, но окончательного расписания пока нет.
В этом курортном сезоне в Крым пойдут 17 поездов. К тому же прорабатывается назначение дополнительных поездов из Москвы, чтобы как можно больше туристов смогли отдохнуть на полуострове.
Список постоянных и сезонных поездов на 2023 год
- Москва — Симферополь: круглогодично;
- Москва — Севастополь: круглогодично;
- Москва — Евпатория: с 3 марта по 4 ноября;
- Москва — Феодосия: с 26 мая по 26 сентября;
- Санкт-Петербург — Севастополь: круглогодично;
- Санкт-Петербург — Евпатория: с 27 апреля по 28 сентября;
- Омск — Симферополь: круглогодично;
- Пермь — Симферополь: круглогодично;
- Адлер — Симферополь: круглогодично;
- Кисловодск — Симферополь: круглогодично;
- Мурманск — Севастополь: круглогодично;
- Волгоград — Симферополь: с 21 апреля;
- Ростов-на-Дону — Симферополь: с 27 по 1 октября;
- Смоленск — Симферополь: с 29 апреля;
- Челябинск — Севастополь: с 2 мая по 26 сентября;
- Уфа — Симферополь: с 5 мая по 29 сентября.
Напомним, что взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября, после чего два пролета автомобильного моста обрушились. Момент инцидента тогда попал на видео. Позднее суд в Москве арестовал троих подозреваемых во взрыве Крымского моста. У паромной переправы тогда тоже собралось множество желающих перебраться через пролив. У них были проблемы с водой, едой и туалетами.