Пусть бегут неуклюже пешеходы: в мэрии два часа спорили, кто важнее на улице Ленина — автомобили или люди

О возможном пешеходном статусе улицы Ленина говорят давно. Очередная волна интереса к возможности такой реорганизации главной прогулочной улицы поднялась после того, как мэрия отчиталась об итогах зимнего эксперимента, когда улица была непроезжей два месяца.

Открывая дискуссию, депутат Игорь Кудин сразу предупредил собравшихся, что обсуждать будут не пешеходность улицы Ленина, а лишь ее реконструкцию. Дескать, отсутствие на ней транспорта — лишь один из вариантов, и власти открыты для диалога.