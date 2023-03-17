Пусть бегут неуклюже пешеходы: в мэрии два часа спорили, кто важнее на улице Ленина — автомобили или люди

В новосибирской мэрии обсудили будущее улицы Ленина. Мероприятие, формат которого был обозначен как круглый стол, действительно проходило в большом зале за огромным круглым столом. Что, впрочем, не позволило обойти острые углы, которых по мере дискуссии было нащупано немало. За диалогом представителей законодательной и исполнительной властей с общественниками с замиранием сердца следил обозреватель НГС.
О возможном пешеходном статусе улицы Ленина говорят давно. Очередная волна интереса к возможности такой реорганизации главной прогулочной улицы поднялась после того, как мэрия отчиталась об итогах зимнего эксперимента, когда улица была непроезжей два месяца.
Открывая дискуссию, депутат Игорь Кудин сразу предупредил собравшихся, что обсуждать будут не пешеходность улицы Ленина, а лишь ее реконструкцию. Дескать, отсутствие на ней транспорта — лишь один из вариантов, и власти открыты для диалога.
Взявшая слово вице-мэр Анна Терешкова довольно долго рассказывала об уже реализованных проектах реконструкции и создания с нуля общественных зон. Она заранее попробовала успокоить возможных яростных сторонников и противников «пешеходизации»: каково бы ни было решение, только подготовка к его реализации займет два-три года.
Перейдя непосредственно к теме круглого стола, Анна Васильевна сразу перешла в наступление, заявив, что в ходе опроса по итогам зимнего эксперимента 70% жителей заявили, что украшенная фонариками улица Ленина стала самой интересной зоной новогоднего фестиваля.
При этом вице-мэр признала, что нынешнее состояние улицы оставляет желать лучшего, и подчеркнула, что ее реконструкция «нужна в любом случае». После чего Терешкова перешла к краткому пересказу концепции, которую разработало для новосибирских властей столичное бюро «Стрелка».
На схематичных картинках публике предстал идиллический вид узкой проезжей части, практически лишенной машин, с широкими тротуарами, по которым гуляют беззаботные граждане — тоже в довольно скромных количествах, что бывает на Ленина разве что в непогоду.
Терешкова также напомнила о высокой концентрации на улице Ленина объектов культурного наследия (их 19) и еще более высокой — заведений общепита (50). После чего призвала остальных докладчиков воздержаться от провокаций и не обсуждать собственно превращение улицы в пешеходную, а говорить о реконструкции с целью создания комфортной среды.
Как бы в подтверждение опасений госпожи Терешковой выступавший следом главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин назвал свой доклад «О возможности создания пешеходной улицы Ленина», начав свой рассказ с воспоминаний детства о посещениях жившей на этой улицы бабушки: «В мае это было что-то невероятное — цвели яблони».
Он уточнил, что при всей видимой важности Ленина остается улицей районного значения и не предназначена для транзитного трафика. Зато пешеходов тут и сегодня хоть отбавляй: 20 тысяч в день, почти вдвое больше, чем автомобилей (их 11 тысяч).
Александр Ложкин привел пугающие цифры: на 78 парковочных местах, которые на Ленина предусмотрены правилами, находчивым новосибирцам удается припарковать еще 144 автомобиля. Это, впрочем, данные 2017 года — более свежих наблюдений у мэрии, видимо, не оказалось под рукой.
Разработанная «Стрелкой» концепция, по словам Ложкина, предусматривает создание по два уровня разделенных полосой деревьев променадов на каждой из сторон улицы. Один уровень должен подойти вровень к выходам из кафе и магазинов, второй — находиться на уровне суженной проезжей части. Там же предложено проложить велодорожки.
Выступавшая следующей директор сибирского центра содействия архитектуре Татьяна Иваненко продемонстрировала, как за 120 лет менялась площадь Ленина: от большого рынка через скверы, занявшие большую ее часть, к нынешнему состоянию большой парковки. После чего публике были представлены фотографии полностью лишенных автомобилей площадей известных туристических столиц, среди которых лучше всего смотрелась, пожалуй, площадь Сан-Марко в Венеции (где автомобильный транспорт отсутствует в принципе).
Впрочем, представленный докладчиком план оказался менее радикальным: в нём предлагают лишь продолжить тротуар Красного проспекта по территории нынешней площади, а оставшуюся со стороны улицы Ленина территорию отдать отчасти под озелененную парковку, отчасти под сухой (то есть не имеющий бассейна) фонтан.
Взявший слово предприниматель Виктор Ершов, представлявший киноконцертный комплекс «Победа», заметил, в частности, что не понимает, зачем на улице Ленина велодорожка, если она будет начинаться на площади и заканчиваться у проспекта Димитрова. По его мнению, неправильно рассматривать какие-либо планы реконструкции улицы Ленина в отрыве от состояния всего исторического центра города. Виктор Ершов также заметил, что любая реконструкция может закончиться тем, что зимой снег с этой реконструированной улицы будет некому выводить, — как сегодня.
Депутат Ростислав Антонов решил вступиться за права автомобилистов, отметив, что с творящимся сейчас не Ленина автомобильным хаосом нужно бороться перехватывающими парковками. И, решив не останавливаться на защите автовладельцев, напомнил о живущих в домах на Ленина людях, которые «страдают и от бизнеса, и от пешеходов, и от автомобилей».
Начавшее сползать в повторение очевидных вещей обсуждение несколько взбодрило выступление общественника широкого профиля Алексея Носова. Он рассказал леденящую душу историю о том, как он приехал на круглый стол на автомобиле, еле нашел разрешенное для парковки место и, пока шел от него в здание мэрии, «чуть не упал три раза». В целом выступление докладчика было ярким и напористым — было видно, что он крайне недоволен увиденными планами реконструкции. Но что именно он предлагал, понять было трудно.
— Мы снег не можем вывезти! — с горячностью воскликнул Носов и перешел к проблемам Мышкина озера в поселке Пашино.
Оживившись, Анна Терешкова тут же пообещала сделать там всё в лучшем виде:
— Там парковку можно сделать на тысячу машин, — выложила свой туз вице-мэр.
Дискуссия разгоралась. Депутат Игорь Украинцев упрекнул новосибирцев в эгоизме, потому что все только и думают о том, чтобы припарковаться. И тут же предложил свое решение проблемы.
— Всех, кроме маломобильных, убрать из центра к чертям, — рубанул депутат, имея в виду возможность свободной парковки.
Еще один общественник, Евгений Митрофанов, предложил перед началом каких-либо реконструкций дать мэрии 2–3 года, чтобы убедиться, сможет ли она организовать содержание улицы Ленина в порядке хотя бы в нынешнем виде.
Поскольку выступавших уже несколько раз призывали быть лаконичнее, еще один депутат по фамилии Антонов (на этот раз Константин) решил, кажется, озвучить максимум претензий в предельно сжатой форме.
— Люди, проживающие в «Матрешках» (здесь депутат, кажется, имел в виду собирательный образ удаленного от центра жилого комплекса. — Прим. ред.), им нужно хоть раз в жизни увидеть хорошую улицу. Автомобилисты не враги, решите проблему с парковками. Куда на Ленина идти-то? В общепит, где ценник там огромный? Что с фасадами?
Постепенно складывалось впечатление, что собравшиеся не столько пытаются что-то обсудить, сколько торопятся заявить о своем мнении, которое, дай бог, будет донесено до широкой общественности. Слишком уж широкий круг проблем был поднят, слишком туманны возможные итоги обсуждения.
Из услышанного можно было сделать несколько выводов. Городские власти не только не оставили, но явно будут стараться и дальше развивать идею — если не полностью, то по крайней мере временами — пешеходной улицы Ленина. Просто после реконструкции делать это можно будет при помощи аккуратных стальных столбов, поднимающихся из земли, а не бетонных конструкций.
При этом ни у властей, ни у общественников, судя по всему, нет понимания, что делать со съезжающимся в центр транспортом. Самая очевидная мера — отсутствие самой возможности оставить машину в центре бесплатно, как это практикуется в большинстве мировых мегаполисов, — видимо, кажется народным избранникам слишком рискованной в электоральном плане.
Впрочем, всем — и противникам, и сторонникам реконструкции — можно не особенно нервничать: без федерального финансирования город вряд ли возьмется за такой проект прямо сейчас. Тем более, как заметили сразу несколько участников круглого стола, реконструировать нужно будет не отрезок одной улицы длиной 800 метров, а всю центральную зону от Вокзальной магистрали до улицы Свердлова.
А пока можно потренироваться на своевременном вывозе снега зимой и мусора — летом. С чего-то же нужно начинать.
На этой неделе обозреватель НГС написал злую колонку о кучах снега на улице Ленина. Трудно сказать, повлияла ли на это наша публикация, но снежные кучи после этого действительно вывезли.