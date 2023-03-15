«Перелом лучевых костей обеих рук»: жительница Новосибирска упала на обледеневшем тротуаре по пути в детский сад

— Я шла с работы и обратила внимание на толпу, которая стояла вокруг этой женщины. Мы сразу позвонили в 112 и вызвали скорую, — сообщила женщина. — Сегодня подтвердилось, у нее перелом лучевых костей обеих рук.



Очевидец уточнила, что оставила свой номер телефона женщине на случай, если та решит обратиться к участковому. На следующий день после происшествия сибирячка решила связаться с женщиной и узнать, в каком она состоянии.

