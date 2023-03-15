«Перелом лучевых костей обеих рук»: жительница Новосибирска упала на обледеневшем тротуаре по пути в детский сад

Вечером 14 марта в Новосибирске местная жительница упала на обледеневшем тротуаре в Калининском районе города. Как сообщила НГС очевидец (попросила не указывать имя в публикации), в результате происшествия сибирячка получила перелом обеих рук.
Инцидент произошел вблизи пятиэтажного дома
— Я шла с работы и обратила внимание на толпу, которая стояла вокруг этой женщины. Мы сразу позвонили в 112 и вызвали скорую, — сообщила женщина. — Сегодня подтвердилось, у нее перелом лучевых костей обеих рук.
Очевидец уточнила, что оставила свой номер телефона женщине на случай, если та решит обратиться к участковому. На следующий день после происшествия сибирячка решила связаться с женщиной и узнать, в каком она состоянии.
— Я не знаю, в больнице она находится или нет. Она мне написала, что перелом обеих лучевых и писать не может, потому что гипс, — уточнила женщина.
В паблике «ЧП-Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» также появилось сообщение о происшествии. В нем указано, что тропинка не обрабатывалась песко-соляной смесью, а рядом с домом, где упала женщина, находятся два детских сада и школа.
Домом
15 марта стало известно о том, что в центре Новосибирска две улицы почистили ото льда после публикации НГС. Прокуратура Новосибирской области провела проверку из-за образовавшегося катка на улицах Советской и Вокзальной магистрали.