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«Перелом лучевых костей обеих рук»: жительница Новосибирска упала на обледеневшем тротуаре по пути в детский сад

Сибирячку забрала скорая помощь

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Инцидент произошел вблизи пятиэтажного дома № 9 по улице Танковой

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Вечером 14 марта в Новосибирске местная жительница упала на обледеневшем тротуаре в Калининском районе города. Как сообщила НГС очевидец (попросила не указывать имя в публикации), в результате происшествия сибирячка получила перелом обеих рук.

Инцидент произошел вблизи пятиэтажного дома № 9 по улице Танковой в промежутке с 17:00 до 18:00 часов. Женщина шла в детский сад, который находится рядом с пятиэтажкой, чтобы забрать ребенка.

— Я шла с работы и обратила внимание на толпу, которая стояла вокруг этой женщины. Мы сразу позвонили в 112 и вызвали скорую, — сообщила женщина. — Сегодня подтвердилось, у нее перелом лучевых костей обеих рук.

Очевидец уточнила, что оставила свой номер телефона женщине на случай, если та решит обратиться к участковому. На следующий день после происшествия сибирячка решила связаться с женщиной и узнать, в каком она состоянии.

— Я не знаю, в больнице она находится или нет. Она мне написала, что перелом обеих лучевых и писать не может, потому что гипс, — уточнила женщина.

В паблике «ЧП-Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» также появилось сообщение о происшествии. В нем указано, что тропинка не обрабатывалась песко-соляной смесью, а рядом с домом, где упала женщина, находятся два детских сада и школа.

Домом № 9 по улице Танковой управляет АО «Муниципальная управляющая компания». НГС обратился в организацию для получения комментария, но в компании попросили направить письменный запрос. Редакция отправила документ организации. Между тем в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области подтвердили НГС информацию о вызове скорой помощи к дому по улице Танковая, 9.

15 марта стало известно о том, что в центре Новосибирска две улицы почистили ото льда после публикации НГС. Прокуратура Новосибирской области провела проверку из-за образовавшегося катка на улицах Советской и Вокзальной магистрали.

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