СЕЙЧАС +7°С
Пробки 8/10
usd 75.19
eur 80.52
Тема дняЧто происходит с Wildberries
Все новости
Все новости

В Новосибирске задерживают вылет самолета до Иркутска — что говорят в аэропорту

Рейс должен был вылететь из Толмачево еще в 16 часов

244

Расчетное время рейса изменили на 22:10.

Поделиться

В новосибирском аэропорту Толмачево задерживается вылет самолета до Иркутска. По данным онлайн-табло аэропорта, рейс Y7 961 авиакомпании NordStar должен был вылететь в 16:05 15 марта, но расчетное время вылета изменили на 22:10.

Начало регистрации начнется в 19:15

Начало регистрации начнется в 19:15

Поделиться

Начало регистрации для отправления начнется в 19:15.

Как сообщили НГС в пресс-службе аэропорта, задержка вылета связана с поздним прибытием самолета. НГС также направил запрос в авиакомпанию NordStar, ответ будет опубликован после получения.


Несколько дней назад в Омске экстренно сел самолет, который выполнял рейс по маршруту Новосибирск — Москва. На его борту оказался больной пассажир.

Все самые важные новости Новосибирска и региона мы оперативно публикуем в Тelegram-канале НГС. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

По теме

СамолетЗадержка авиарейсаНордстарТолмачевоИркутск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter