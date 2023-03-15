В Новосибирске задерживают вылет самолета до Иркутска — что говорят в аэропорту

В новосибирском аэропорту Толмачево задерживается вылет самолета до Иркутска. По данным онлайн-табло аэропорта, рейс Y7 961 авиакомпании NordStar должен был вылететь в 16:05 15 марта, но расчетное время вылета изменили на 22:10.
Начало регистрации для отправления начнется в 19:15.
Как сообщили НГС в пресс-службе аэропорта, задержка вылета связана с поздним прибытием самолета. НГС также направил запрос в авиакомпанию NordStar, ответ будет опубликован после получения.
Несколько дней назад в Омске экстренно сел самолет, который выполнял рейс по маршруту Новосибирск — Москва. На его борту оказался больной пассажир.