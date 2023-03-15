«Чтобы обогнать Москву, сильно надо постараться»: Локоть не согласен, что Новосибирск — самый криминальный город России

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сомневается в объективности рейтинга сервиса Numbeo, в котором Новосибирск оказался самым криминальным городом России. Об этом он сообщил в прямом эфире «Вести.Новосибирск».
Новосибирск занял 182-е место по уровню преступности в рейтинге среди мировых городов. Индекс преступности города составил 47,7 балла из 100, а индекс безопасности — 52,3. По словам мэра, ресурс, на котором была опубликована информация, посвящен туризму, а из российских городов там представлены только пять.
— Мы обсуждали со специалистами, я обратился к правоохранительным органам городского и областного управлений. Руководители пожали плечами и сказали: «У нас есть свои показатели». Чтобы обогнать Москву (по уровню преступности. — Прим. ред.), сильно надо постараться, — посмеялся Анатолий Локоть.
По мнению мэра, интерпретация в рейтинге вольная, а объективность информации под сомнением.
— Не надо забывать, что технологии — это оружие влияния на общественное мнение, — отметил Локоть.
Кроме Новосибирска в тройку опасных городов России вошли Екатеринбург, 197-е место с показателем индекса преступности 46,4 балла, и Санкт-Петербург с показателем 39,7 балла (254-е место). Москва и Нижний Новгород, расположившись на 282-м и 347-м местах, вошли в пятерку наиболее небезопасных городов России.
Напомним, что Новосибирская область заняла 12-е место среди российских регионов по количеству зарегистрированных преступлений в 2022 году.