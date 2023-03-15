«Чтобы обогнать Москву, сильно надо постараться»: Локоть не согласен, что Новосибирск — самый криминальный город России

Кроме Новосибирска в тройку опасных городов России вошли Екатеринбург, 197-е место с показателем индекса преступности 46,4 балла, и Санкт-Петербург с показателем 39,7 балла (254-е место). Москва и Нижний Новгород, расположившись на 282-м и 347-м местах, вошли в пятерку наиболее небезопасных городов России.

Напомним, что Новосибирская область заняла 12-е место среди российских регионов по количеству зарегистрированных преступлений в 2022 году.