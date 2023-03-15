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В двух районах Новосибирска благоустроят дворы почти за 11 миллионов — что будут ремонтировать

Подрядчик должен отремонтировать проезды и обустроить пешеходные дорожки

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Заказчиком выступает департамент мэрии города

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Мэрия Новосибирска планирует обустроить дворовые территории нескольких многоэтажек в Ленинском и Кировском районах почти за 11 миллионов. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

— Выполнение работ по ремонту и обустройству дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Ленинского, Кировского районов города Новосибирска, — говорится в документе.

По данным сайта, цена контракта составляет почти 11 миллионов рублей. За эту сумму подрядчик должен отремонтировать проезды, обустроить пешеходные дорожки и парковки около домов на улице Забалуева, 37, Петухова, 82/2, Зорге, 72, Вертковская, 5/3 — ул. Немировича-Данченко, 123.

Кроме того, на улице Забалуева, 37 и Котовского, 52 подрядчик должен оборудовать водоотводной лоток. Также на улице Котовского, 52 по договору оборудуют лестницы, а на Петухова, 82/2 создадут устройство водоотведения.

При этом подрядчик обязан проводить работы только в определенные часы. Запрещается нарушать тишину и покой граждан с 22 часов до 7 часов в рабочие дни, с 22 часов до 9 часов в выходные и нерабочие праздничные дни.

Заказчиком выступает департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. Дата окончания подачи заявок — 22 марта, искать подрядчика начали вчера, 14 марта.

Вчера в Новосибирске определили подрядчика строительства школы с бассейном на улице Тургенева. За работы готовы заплатить почти 500 миллионов рублей.

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