В двух районах Новосибирска благоустроят дворы почти за 11 миллионов — что будут ремонтировать

Мэрия Новосибирска планирует обустроить дворовые территории нескольких многоэтажек в Ленинском и Кировском районах почти за 11 миллионов. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
— Выполнение работ по ремонту и обустройству дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Ленинского, Кировского районов города Новосибирска, — говорится в документе.
По данным сайта, цена контракта составляет почти 11 миллионов рублей. За эту сумму подрядчик должен отремонтировать проезды, обустроить пешеходные дорожки и парковки около домов на улице Забалуева, 37, Петухова, 82/2, Зорге, 72, Вертковская, 5/3 — ул. Немировича-Данченко, 123.
Кроме того, на улице Забалуева, 37 и Котовского, 52 подрядчик должен оборудовать водоотводной лоток. Также на улице Котовского, 52 по договору оборудуют лестницы, а на Петухова, 82/2 создадут устройство водоотведения.
При этом подрядчик обязан проводить работы только в определенные часы. Запрещается нарушать тишину и покой граждан с 22 часов до 7 часов в рабочие дни, с 22 часов до 9 часов в выходные и нерабочие праздничные дни.
Заказчиком выступает департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. Дата окончания подачи заявок —
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