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«Пытался кинуться на девушку с собакой»: новосибирцев напугал мужчина с ножом

Его заметили в Кировском районе

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Информация о новосибирце распространилась в одном из домовых чатов

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Жители Новосибирска сообщили о мужчине, который ходит с ножом в Кировском районе города. По данным издания «КП-Новосибирск», информация о новосибирце распространилась в одном из домовых чатов. В нем уточняется, что неизвестный якобы пытался напасть на девушку с собакой.

— Соседи, будьте осторожней! В сторону леса ходит мужчина в красной куртке с ножом. Сегодня пытался кинуться на девушку с собакой, — пишет со ссылкой на сообщение издание.

Отмечается, что новосибирец якобы изрезал ножом подъездные двери жилых домов. Местные жители намерены написать заявление в полицию.

НГС обратился пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой сообщить, поступили ли заявления в полицию по факту происшествия. На момент публикации в ведомстве не прокомментировали ситуацию.

В феврале сибирячка заявила, что в Советском районе Новосибирска заметили мужчину с ножом. Полиция начала проверку после ее сообщения.

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НожПолицияКировский район
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