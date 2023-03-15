«Пытался кинуться на девушку с собакой»: новосибирцев напугал мужчина с ножом

Жители Новосибирска сообщили о мужчине, который ходит с ножом в Кировском районе города. По данным издания «КП-Новосибирск», информация о новосибирце распространилась в одном из домовых чатов. В нем уточняется, что неизвестный якобы пытался напасть на девушку с собакой.
— Соседи, будьте осторожней! В сторону леса ходит мужчина в красной куртке с ножом. Сегодня пытался кинуться на девушку с собакой, — пишет со ссылкой на сообщение издание.
Отмечается, что новосибирец якобы изрезал ножом подъездные двери жилых домов. Местные жители намерены написать заявление в полицию.
НГС обратился пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой сообщить, поступили ли заявления в полицию по факту происшествия. На момент публикации в ведомстве не прокомментировали ситуацию.
В феврале сибирячка заявила, что в Советском районе Новосибирска заметили мужчину с ножом. Полиция начала проверку после ее сообщения.