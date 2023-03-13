Новосибирцы столкнулись со сбоем в социальной сети «ВКонтакте» — на свои страницы могут войти не все

Социальная сеть «ВКонтакте» не работает у части новосибирских пользователей. Жители города заметили перебои в работе приложения и на сайте.
Массовый сбой в работе происходит по всей стране. Не грузится сайт и мобильная версия социальной сети.
— Меня выбросило со страницы, а зайти не получается, пишет, что пароль неверный, — пишут пользователи.
— Выбросило с личной страницы на сайте, приложение не загружается, — сообщают новосибирцы.
Подобная ситуация произошла в декабре прошлого года. Тогда пользователи также фиксировали сбои в работе.