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Новосибирцы столкнулись со сбоем в социальной сети «ВКонтакте» — на свои страницы могут войти не все

Часть пользователей выбросило из аккаунтов

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Не работает сайт и приложение

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Социальная сеть «ВКонтакте» не работает у части новосибирских пользователей. Жители города заметили перебои в работе приложения и на сайте.

Массовый сбой в работе происходит по всей стране. Не грузится сайт и мобильная версия социальной сети.

— Меня выбросило со страницы, а зайти не получается, пишет, что пароль неверный, — пишут пользователи.

Приложение не загружает уведомления и личные сообщения

Приложение не загружает уведомления и личные сообщения

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— Выбросило с личной страницы на сайте, приложение не загружается, — сообщают новосибирцы.

Пользователи жалуются на массовые сбои

Пользователи жалуются на массовые сбои

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Подобная ситуация произошла в декабре прошлого года. Тогда пользователи также фиксировали сбои в работе.

ВКонтактеНе работаетСоциальная сетьСбой
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