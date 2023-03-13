Чтобы не было трудностей рядом с военными: власти НСО пообещали найти новое место для детской киностудии

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил найти новое помещение для детской киностудии «Поиск», проработав этот вопрос совместно с мэрией.
— Киностудия больше не может занимать помещения в клубе «Звезда» на территории Новосибирского высшего военного командного училища, где она располагалась ранее. Это связано с тем, что на территории ДК «Звезда» регулярно проводятся мероприятия, связанные с подготовкой военнослужащих, оказанием им консультаций в ходе призывных мероприятий. Чтобы не создавать трудностей в деятельности ни одной из сторон, киностудии «Поиск» нужно найти другое подходящее и удобное помещение для работы. <…> Важно решить все возникающие вопросы таким образом, чтобы всем сторонам процесса было удобно и комфортно и они могли эффективно выполнять свои задачи, — сообщила заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова в телеграм-канале «Новосибирская область. Официально».
Вопрос с поиском помещения для клуба «Поиск», как уточнила Мануйлова, находится у губернатора на особом контроле.
Напомним, 10 марта НГС рассказал историю уникальной детской киностудии «Поиск», которая осенью 2022 года лишилась своего помещения в ДК «Звезда», после того как это здание муниципалитет вынужденно передал Министерству обороны России.