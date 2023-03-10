Солдат ребенка не обидит? Как уникальная студия с мировым именем лишилась помещения из-за военных

Уникальный «Поиск»

МБУК Детская киностудия «Поиск» — учреждение без всякого сомнения уникальное. Основал новосибирский «Поиск» в Академгородке 29 апреля 1973 года Петр Анофриков, который в свои 75 лет до сих пор является художественным руководителем клуба.



— Все эти годы «Поиск» активно развивал авторскую детскую анимацию. Именно — авторская, именно — детская, а потом уже — анимация. Это такая педагогическая, скажем так, концепция, когда с помощью занятий мультипликацией дети познают мир. Развитие получается очень хорошее. И мы были первыми в России, — рассказал директор Детской киностудии «Поиск» Евгений Селиванов.

