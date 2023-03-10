Солдат ребенка не обидит? Как уникальная студия с мировым именем лишилась помещения из-за военных

Детская киностудия «Поиск» — учреждение, которое знают не только в России, но и за ее пределами. «Поиск» — клуб, где дети учатся создавать кино и мультфильмы, причем учатся бесплатно, а его преподаватели еще и учат этому искусству коллег из других российских городов. «Поиск» — это та самая достопримечательность, которая появилась в новосибирском Академгородке и чем Новосибирск может действительно гордиться. Но накануне своего 50-летия уникальный клуб с мировым именем, по сути, оказался на грани закрытия. Помещение, которое он занимал в 2022 году, понадобилось военным. Разбирался в проблеме корреспондент НГС Илья Калинин.
Уникальный «Поиск»
МБУК Детская киностудия «Поиск» — учреждение без всякого сомнения уникальное. Основал новосибирский «Поиск» в Академгородке 29 апреля 1973 года Петр Анофриков, который в свои 75 лет до сих пор является художественным руководителем клуба.
— Все эти годы «Поиск» активно развивал авторскую детскую анимацию. Именно — авторская, именно — детская, а потом уже — анимация. Это такая педагогическая, скажем так, концепция, когда с помощью занятий мультипликацией дети познают мир. Развитие получается очень хорошее. И мы были первыми в России, — рассказал директор Детской киностудии «Поиск» Евгений Селиванов.
За эти годы «Поиск» стал самым авторитетным детским клубом среди аналогичных учреждений России и достаточно известной детской киностудией за рубежом. В течение почти 20 лет «Поиск» ежегодно проводит международный фестиваль мультипликации для детей и руководителей студий «Жар-Птица». Учиться детской анимации в России все приезжают именно в новосибирскую киностудию.
— Мы помогали создавать аналогичные студии и в других городах. Новосибирский «Поиск» считается столицей детской анимации в стране. И с зарубежными коллегами мы общались — можем научить кого угодно. Ежегодно мы получаем до 40–50 только лауреатских призов, то есть — победителей. Участвуем в конкурсах довольно активно, — сообщил Евгений Селиванов.
В детской киностудии занимается около 250 детей, в возрасте от трех лет, среди которых есть и особенные. И что самое важное: занимаются — бесплатно, так как это муниципальное учреждение.
Солдат ребенка не обидит
Долгое время клуб «Поиск» занимал в Академгородке деревянный барак. В какой-то момент киностудия стала муниципальной, барак, где она обитала, почти развалился, и детей перевели в ДК «Звезда». Это был 2014 год. «Звезда», которая всегда была гарнизонным офицерским клубом новосибирского военного училища (НВВКУ), военным оказалась не нужна, и здание передали на баланс города. После ремонта «Звезды» площади бывшего гарнизонного клуба заняли детские кружки и секции.
— Помимо нас там разместилась часть кружков ДК «Академии», а мы заняли большую площадь в 1200 квадратных метров. Но нам и этого было мало на самом деле, ведь проектов у нас много, и они — разные: музей кино, например, хотим сделать. У нас ведь оборудование собрано: кинокамеры военные и довоенные, монтажные столы. Когда развалилась Сибирская кинохроника, мы оттуда забрали много «железа» и сохранили его. В принципе, в городе этого всего уже нет. Но музей мы не могли сделать, потому что места не хватало, — объяснил Селиванов.
Года два-три назад, рассказывает директор «Поиска», военное училище решило забрать здание «Звезды» обратно. Летом 2022 года документы по переводу ДК из муниципальной собственности в собственность Министерства обороны были окончательно оформлены, и новые-старые владельцы здания попросили детскую киностудию освободить занимаемые площади. Осенью 2022 года «Поиск» покинул здание.
Корреспондент НГС отправил запрос в Министерство обороны России с вопросами об использовании здания ДК «Звезда», но на момент написания статьи ответ еще не поступил.
Мэрия хочет, но не может
Чтобы все проекты «Поиска» нормально работали, требуются помещения площадью примерно 1500 квадратных метров. Ведь киностудия — это не только комнаты, где проводятся сами занятия с детьми, но и монтажные аппаратные, звукоизолированные студии, гримерные, различные мастерские, костюмерные, опять же — музей Новосибирского кино. Но у мэрии в Академгородке таких площадей просто нет. Власти готовы помочь «Поиску» с помещениями, но только в городе.
— Когда муниципалитету передали «Звезду», было принято решение «Поиск» перевести сюда. Мы сделали хороший ремонт — где-то порядка тридцати миллионов вложили. Сделали потом еще ремонт крыши «Звезды», потому что все текло. А там занимались еще бальными танцами. Но сейчас, как вы понимаете, нам пришлось «Звезду» передать назад военным, — рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Среди муниципальной собственности в Академгородке нашлось только 200 квадратных метров в здании военкомата на Кутателадзе. «Поиск» пока переехал сюда, разместив большую часть своих вещей на складе. Найденные 200 квадратов находятся на третьем этаже. Что сразу ставит под вопрос работу с особенными детьми.
Нужные «Поиску» площади у мэрии есть только в городе, например, в ДК «Прогресс» в районе площади Калинина. Но особенность «Поиска» еще и в том, что весь уникальный штат преподавателей, да и большинство учащихся — жители Академгородка. И если переносить «Поиск» в город, то это, утверждают все, будет уже не «Поиск», а что-то иное.
— Там же дети и все сотрудники — академовские. Многие в город ездить не будут. И это уже не будет тот «Поиск», который был… Да и в Академгородке очень мало каких-то студий, досуговых центров, где дети могли бы заниматься. А уж бесплатных, честно говоря, кроме «Поиска» я вообще не знаю, — рассуждает мать одного из учеников детской киностудии Лариса Андреева.
— Если этот клуб будет переведен в город, он перестанет существовать, Он рожден именно в Академгородке, здесь находятся все его преподаватели, большинство детей... Многие уже говорили, что проблематично им будет в город ездить. Очевидно, это приведет к тому, что структура будет разрушена, — замечает жительница Академгородка и депутат горсовета Наталья Пинус.
Кто поможет детям
Найти необходимые площади уникальному клубу разные власти обещали много раз и много лет. Эта история, кстати, схожа с многолетними обещаниями выделить собственное здание городскому театру Сергея Афанасьева, которая благополучно завершилась.
Депутат горсовета Наталья Пинус вспомнила, как когда-то «Поиск» выселяли из деревянного барака и говорили, что на месте этого барака построят здание, куда детский клуб потом вернется.
— Сначала, когда они сидели на Бульваре молодежи, их выселили из барака — говорили, что будет построено новое здание на этом месте, однако сделали дом многоэтажный. Далее их переселили в «Звезду», там сделали ремонт, а потом попросили в срочном режиме выехать. Фактически они оказались на улице… Вообще нужно понимать, эта организация — не просто такое клубное формирование, которое обслуживает ограниченное число ребятишек в Академгородке. Это — студия, которая обладает методиками преподавания детской анимации, по которым занимаются многие студии у нас в стране. В итоге в год своего 50-летия, несмотря на многочисленнейшие обещания, просто оказалась переселенной на территорию 200 квадратных метров, — заметила Наталья Пинус.
Несмотря на отсутствие в Академгородке муниципальных площадей, подходящие помещения для детской киностудии там все же найти можно. Только вот принадлежат они не городу, а области или вообще в федеральной собственности.
— Варианты есть, но они — сложные. Так как все они принадлежат федералам или области. Это — ДК «Юность», который является областной собственностью, но который, если честно, не совсем нам нравится. Там просто конфигурация помещений другая: зал большой, с которым что-то придется делать… Есть еще варианты. Самый подходящий, я считаю, — это здание на Арбузова, принадлежащее Центробанку, в котором раньше сидел РКЦ, а сейчас находится окружной военный суд. И еще один вариант: трехэтажное здание за институтом геологии. Оно давно построено, но не сдано в эксплуатацию и стоит законсервированным. Принадлежит оно институту, а директор готов его нам отдать. Но это — федеральная собственность. Еще есть свободные площади в Технопарке, а это — областная собственность, — перечисляет директор «Поиска».
Несколько дней назад инициативная группа жителей Академгородка начала собирать подписи под открытым письмом с описанием проблемы новосибирскому губернатору Андрею Травникову. Параллельно, рассказывает Селиванов, местное отделение союза кинематографистов России направило просьбу помочь спасти уникальную детскую киностудию известному российскому кинорежиссеру Никите Михалкову. К его мнению, надеются общественники, власть наверняка прислушается.
В 2016 году НГС рассказал о сибиряках, которые спасали старые кинопленки с видами Новосибирска.