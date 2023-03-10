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Солдат ребенка не обидит? Как уникальная студия с мировым именем лишилась помещения из-за военных

Спасти учреждение накануне его 50-летия могут только губернатор или режиссер Никита Михалков

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Уникальная детская киностудия «Поиск» накануне своего 50-летия фактически оказалась бездомной

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Детская киностудия «Поиск» — учреждение, которое знают не только в России, но и за ее пределами. «Поиск» — клуб, где дети учатся создавать кино и мультфильмы, причем учатся бесплатно, а его преподаватели еще и учат этому искусству коллег из других российских городов. «Поиск» — это та самая достопримечательность, которая появилась в новосибирском Академгородке и чем Новосибирск может действительно гордиться. Но накануне своего 50-летия уникальный клуб с мировым именем, по сути, оказался на грани закрытия. Помещение, которое он занимал в 2022 году, понадобилось военным. Разбирался в проблеме корреспондент НГС Илья Калинин.

Уникальный «Поиск»

МБУК Детская киностудия «Поиск» — учреждение без всякого сомнения уникальное. Основал новосибирский «Поиск» в Академгородке 29 апреля 1973 года Петр Анофриков, который в свои 75 лет до сих пор является художественным руководителем клуба.

— Все эти годы «Поиск» активно развивал авторскую детскую анимацию. Именно — авторская, именно — детская, а потом уже — анимация. Это такая педагогическая, скажем так, концепция, когда с помощью занятий мультипликацией дети познают мир. Развитие получается очень хорошее. И мы были первыми в России, — рассказал директор Детской киностудии «Поиск» Евгений Селиванов.

За эти годы «Поиск» стал самым авторитетным детским клубом среди аналогичных учреждений России и достаточно известной детской киностудией за рубежом. В течение почти 20 лет «Поиск» ежегодно проводит международный фестиваль мультипликации для детей и руководителей студий «Жар-Птица». Учиться детской анимации в России все приезжают именно в новосибирскую киностудию.

— Мы помогали создавать аналогичные студии и в других городах. Новосибирский «Поиск» считается столицей детской анимации в стране. И с зарубежными коллегами мы общались — можем научить кого угодно. Ежегодно мы получаем до 40–50 только лауреатских призов, то есть — победителей. Участвуем в конкурсах довольно активно, — сообщил Евгений Селиванов.

В детской киностудии занимается около 250 детей, в возрасте от трех лет, среди которых есть и особенные. И что самое важное: занимаются — бесплатно, так как это муниципальное учреждение.

В 1973 году в новосибирском Академгородке создали клуб «Поиск», который стал основоположником детской анимации в России

В 1973 году в новосибирском Академгородке создали клуб «Поиск», который стал основоположником детской анимации в России

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Солдат ребенка не обидит

Долгое время клуб «Поиск» занимал в Академгородке деревянный барак. В какой-то момент киностудия стала муниципальной, барак, где она обитала, почти развалился, и детей перевели в ДК «Звезда». Это был 2014 год. «Звезда», которая всегда была гарнизонным офицерским клубом новосибирского военного училища (НВВКУ), военным оказалась не нужна, и здание передали на баланс города. После ремонта «Звезды» площади бывшего гарнизонного клуба заняли детские кружки и секции.

— Помимо нас там разместилась часть кружков ДК «Академии», а мы заняли большую площадь в 1200 квадратных метров. Но нам и этого было мало на самом деле, ведь проектов у нас много, и они — разные: музей кино, например, хотим сделать. У нас ведь оборудование собрано: кинокамеры военные и довоенные, монтажные столы. Когда развалилась Сибирская кинохроника, мы оттуда забрали много «железа» и сохранили его. В принципе, в городе этого всего уже нет. Но музей мы не могли сделать, потому что места не хватало, — объяснил Селиванов.

Года два-три назад, рассказывает директор «Поиска», военное училище решило забрать здание «Звезды» обратно. Летом 2022 года документы по переводу ДК из муниципальной собственности в собственность Министерства обороны были окончательно оформлены, и новые-старые владельцы здания попросили детскую киностудию освободить занимаемые площади. Осенью 2022 года «Поиск» покинул здание.

Корреспондент НГС отправил запрос в Министерство обороны России с вопросами об использовании здания ДК «Звезда», но на момент написания статьи ответ еще не поступил.

Здание, где для детской киностудии «Поиск» нашли площади в 200 квадратных метров. Но «Поиску» для работы надо в семь раз больше

Здание, где для детской киностудии «Поиск» нашли площади в 200 квадратных метров. Но «Поиску» для работы надо в семь раз больше

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Мэрия хочет, но не может

Чтобы все проекты «Поиска» нормально работали, требуются помещения площадью примерно 1500 квадратных метров. Ведь киностудия — это не только комнаты, где проводятся сами занятия с детьми, но и монтажные аппаратные, звукоизолированные студии, гримерные, различные мастерские, костюмерные, опять же — музей Новосибирского кино. Но у мэрии в Академгородке таких площадей просто нет. Власти готовы помочь «Поиску» с помещениями, но только в городе.

— Когда муниципалитету передали «Звезду», было принято решение «Поиск» перевести сюда. Мы сделали хороший ремонт — где-то порядка тридцати миллионов вложили. Сделали потом еще ремонт крыши «Звезды», потому что все текло. А там занимались еще бальными танцами. Но сейчас, как вы понимаете, нам пришлось «Звезду» передать назад военным, — рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Среди муниципальной собственности в Академгородке нашлось только 200 квадратных метров в здании военкомата на Кутателадзе. «Поиск» пока переехал сюда, разместив большую часть своих вещей на складе. Найденные 200 квадратов находятся на третьем этаже. Что сразу ставит под вопрос работу с особенными детьми.

Нужные «Поиску» площади у мэрии есть только в городе, например, в ДК «Прогресс» в районе площади Калинина. Но особенность «Поиска» еще и в том, что весь уникальный штат преподавателей, да и большинство учащихся — жители Академгородка. И если переносить «Поиск» в город, то это, утверждают все, будет уже не «Поиск», а что-то иное.

— Там же дети и все сотрудники — академовские. Многие в город ездить не будут. И это уже не будет тот «Поиск», который был… Да и в Академгородке очень мало каких-то студий, досуговых центров, где дети могли бы заниматься. А уж бесплатных, честно говоря, кроме «Поиска» я вообще не знаю, — рассуждает мать одного из учеников детской киностудии Лариса Андреева.

— Если этот клуб будет переведен в город, он перестанет существовать, Он рожден именно в Академгородке, здесь находятся все его преподаватели, большинство детей... Многие уже говорили, что проблематично им будет в город ездить. Очевидно, это приведет к тому, что структура будет разрушена, — замечает жительница Академгородка и депутат горсовета Наталья Пинус.

Жители Академгородка начали сбор подписей под письмом губернатору, а новосибирские кинематографисты обратились за помощью к Никите Михалкову

Жители Академгородка начали сбор подписей под письмом губернатору, а новосибирские кинематографисты обратились за помощью к Никите Михалкову

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Кто поможет детям

Найти необходимые площади уникальному клубу разные власти обещали много раз и много лет. Эта история, кстати, схожа с многолетними обещаниями выделить собственное здание городскому театру Сергея Афанасьева, которая благополучно завершилась.

Депутат горсовета Наталья Пинус вспомнила, как когда-то «Поиск» выселяли из деревянного барака и говорили, что на месте этого барака построят здание, куда детский клуб потом вернется.

— Сначала, когда они сидели на Бульваре молодежи, их выселили из барака — говорили, что будет построено новое здание на этом месте, однако сделали дом многоэтажный. Далее их переселили в «Звезду», там сделали ремонт, а потом попросили в срочном режиме выехать. Фактически они оказались на улице… Вообще нужно понимать, эта организация — не просто такое клубное формирование, которое обслуживает ограниченное число ребятишек в Академгородке. Это — студия, которая обладает методиками преподавания детской анимации, по которым занимаются многие студии у нас в стране. В итоге в год своего 50-летия, несмотря на многочисленнейшие обещания, просто оказалась переселенной на территорию 200 квадратных метров, — заметила Наталья Пинус.

Несмотря на отсутствие в Академгородке муниципальных площадей, подходящие помещения для детской киностудии там все же найти можно. Только вот принадлежат они не городу, а области или вообще в федеральной собственности.

— Варианты есть, но они — сложные. Так как все они принадлежат федералам или области. Это — ДК «Юность», который является областной собственностью, но который, если честно, не совсем нам нравится. Там просто конфигурация помещений другая: зал большой, с которым что-то придется делать… Есть еще варианты. Самый подходящий, я считаю, — это здание на Арбузова, принадлежащее Центробанку, в котором раньше сидел РКЦ, а сейчас находится окружной военный суд. И еще один вариант: трехэтажное здание за институтом геологии. Оно давно построено, но не сдано в эксплуатацию и стоит законсервированным. Принадлежит оно институту, а директор готов его нам отдать. Но это — федеральная собственность. Еще есть свободные площади в Технопарке, а это — областная собственность, — перечисляет директор «Поиска».

Несколько дней назад инициативная группа жителей Академгородка начала собирать подписи под открытым письмом с описанием проблемы новосибирскому губернатору Андрею Травникову. Параллельно, рассказывает Селиванов, местное отделение союза кинематографистов России направило просьбу помочь спасти уникальную детскую киностудию известному российскому кинорежиссеру Никите Михалкову. К его мнению, надеются общественники, власть наверняка прислушается.

В 2016 году НГС рассказал о сибиряках, которые спасали старые кинопленки с видами Новосибирска.

КиностудияДетский клубАкадемгородокМэрия НовосибирскаГубернатор Андрей ТравниковНикита МихалковДК ЮностьИнститут геологии
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