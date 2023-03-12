Трехлетний мальчик оказался заперт в квартире в Новосибирске

В Новосибирске утром 11 марта трехлетний ребенок оказался заперт в квартире. Как сообщили в пресс-службе МАСС, инцидент произошел на улице Добролюбова в Октябрьском районе.
— Заблокирована дверь, в квартире малолетний ребенок. Доступ в квартиру обеспечен. Мальчик передан матери, в медицинской помощи не нуждается, — говорится в сообщении.
Спасатели помогли ребенку за 30 минут.
Недавно на Обском водохранилище спасатели МАСС помогли журналистке. Она провалилась в снег и не смогла выбраться самостоятельно.