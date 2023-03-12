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Тема дняТрехлетний мальчик оказался заперт в квартире
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Трехлетний мальчик оказался заперт в квартире в Новосибирске

Инцидент произошел в Октябрьском районе

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Открыть дверь помогли спасатели

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В Новосибирске утром 11 марта трехлетний ребенок оказался заперт в квартире. Как сообщили в пресс-службе МАСС, инцидент произошел на улице Добролюбова в Октябрьском районе.

— Заблокирована дверь, в квартире малолетний ребенок. Доступ в квартиру обеспечен. Мальчик передан матери, в медицинской помощи не нуждается, — говорится в сообщении.

Спасатели помогли ребенку за 30 минут.

Недавно на Обском водохранилище спасатели МАСС помогли журналистке. Она провалилась в снег и не смогла выбраться самостоятельно.

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