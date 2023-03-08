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89-летняя женщина пропала в Новосибирской области — ее ищут с середины февраля

Местонахождение Анны Галактионовой неизвестно с 16 февраля

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Женщина проживает в Тогучинском районе

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На железнодорожной станции Гранит Тогучинского района почти три недели ищут 89-летнюю Анну Галактионову (Тремасову). Местонахождение сибирячки неизвестно с 16 февраля этого года.

Как сообщила НГС руководитель направления пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области Ольга Бобкова, в день пропажи жительница Тогучинского района созвонилась с родственником. Она просила его приехать.

— Бабушка, проживает в Тогучинском районе.16 февраля этого года, созвонившись с родственником, попросила приехать, договорились, что родственник приедет на следующий день. Утром 17 февраля родные дома пропавшую не обнаружили. На связь не выходит. Ранее не пропадала, — сообщила Ольга Бобкова.

Рост Анны Галактионовой — 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые. Во что была одета сибирячка в день пропажи — неизвестно.

В Новосибирске с конца февраля ищут 48-летнего Андрея Ошуева. В день пропажи мужчина должен был забрать ребенка с кружка домой, но не приехал за несовершеннолетним.

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