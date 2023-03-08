Покупают даже старые книги. Как я заработала 60 тысяч за месяц на продаже своих вещей и частично погасила кредиты

Я не до конца верила, что люди будут брать книги с рук, но в первый же вечер выкупили «Поправки» Джонатана Франзена (16+), несмотря на погрызенный кошкой угол обложки; «Полную историю Средиземья» Джона Толкина (12+) — книге было лет 20 минимум; новенький томик «11/22/63» Стивена Кинга (16+). В сумме на 900 рублей. А через пару дней забрали за 200 рублей «Книжного вора» Маркуса Зусака (12+) в мягкой обложке и за 1,4 тысячи — трилогию «Всё ради игры» Норы Сакавич (18+). И вроде бы цены невысокие, но когда книг много, набегает приличная сумма. Из этого я сделала вывод, что нужно пробовать выставлять даже то, что тебе кажется ненужным. Роутер Huawei WS5200, кстати, забрали за 1,3 тысячи, а я на него вообще не надеялась.

