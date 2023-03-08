Покупают даже старые книги. Как я заработала 60 тысяч за месяц на продаже своих вещей и частично погасила кредиты

Автор этой колонки (она попросила об анонимности), которую опубликовали наши коллеги из CHITA.RU, набрала кредитов на 2,7 миллиона рублей. Героиня решила попробовать распродать немного своих вещей, чтобы вырученными деньгами частично закрыть долги. Тем более что купленные когда-то в приступе шопоголизма настольные игры, например, лежали нетронутыми. Дальше — от первого лица.
Сначала я прошлась по полкам и выгребла 53 ненужные мне книги. Из шкафов достала старый, но рабочий роутер, а также беспроводные наушники Samsung, кофеварку, деревянные пазлы, парочку картриджей и дисков для игровых приставок, телевизор и PlayStation 4.
Всё это добро уместилось в 40 объявлений. Книги я разбила на три категории в зависимости от состояния: потрепанные — за 100 рублей, новые в мягких обложках — 200, новые в твердом переплете — 300. Более дорогостоящие выставляла отдельно, как и парочку циклов.
Я не до конца верила, что люди будут брать книги с рук, но в первый же вечер выкупили «Поправки» Джонатана Франзена (16+), несмотря на погрызенный кошкой угол обложки; «Полную историю Средиземья» Джона Толкина (12+) — книге было лет 20 минимум; новенький томик «11/22/63» Стивена Кинга (16+). В сумме на 900 рублей. А через пару дней забрали за 200 рублей «Книжного вора» Маркуса Зусака (12+) в мягкой обложке и за 1,4 тысячи — трилогию «Всё ради игры» Норы Сакавич (18+). И вроде бы цены невысокие, но когда книг много, набегает приличная сумма. Из этого я сделала вывод, что нужно пробовать выставлять даже то, что тебе кажется ненужным. Роутер Huawei WS5200, кстати, забрали за 1,3 тысячи, а я на него вообще не надеялась.
Вторым приятным удивлением, из которого позже вывела еще одно правило, стало то, что получилось продать телевизор на 2 тысячи дороже, чем изначально планировалось. У меня стоял купленный примерно 6 лет назад 4К-телевизор с экраном в 40 дюймов, цветопередача отличная, подбирался специально под игры на приставке. Но была проблема — объявлений с аналогичным товаром, чтобы прикинуть цену, не было. ТВ с плюс-минус схожими характеристиками продавали за 6–7 тысяч рублей. Неплохо, но хотелось попробовать выручить больше, и я наудачу поставила ценник в 10 тысяч. В течение часа после публикации объявления появилось пять покупателей, предлагали от 8 до 9 тысяч. Конечно, выбрала последнее.
Вывод — не стесняйтесь назначать ту цену, которую считаете оправданной, и не стоит уступать в торге первому написавшему. В большинстве случаев найдется человек, который либо согласится купить на ваших условиях, либо предложит адекватный торг. Руководствуясь этим правилом, я, например, продала новую настольную игру «Властелин колец: Странствия в Средиземье» (12+) за желаемые 6,5 тысячи рублей, а не за 5–5,5 тысячи, которые мне предлагали несколько человек до этого.
Наталкивалась я и на перекупа. Произошло это при продаже PS4 — первая сделка в этом марафоне. Выставила консоль за 23 тысячи с двумя джойстиками, практически сразу посыпались предложения купить за 17–19 тысяч с посылом: «Вот прям щас заберу, уже возле подъезда вашего почти стою». Сейчас таким сразу отказываю, ибо подход «Сильнее собью цену и заберу сразу» мне не нравится. И среди всех был мужчина, предложивший купить приставку за 20 тысяч, плюс диск GTA 5 (18+) за 1 тысячу (я его выставляла на 500 рублей дороже). Согласилась, а по итогу обнаружила, что он выставил диск почти за 2 тысячи (и успешно быстро продал) и отдельно 2 джойстика по 1,7 тысячи каждый. Мне подобное не близко, но кому-то такой вид подработки подходит.
За прошедший месяц я сильно пересмотрела отношение к вещам. Раньше даже не допускала мысли о продаже чего-то из своей коллекции настолок, которую собирала долгие годы, и неважно, что некоторые коробки по 3–4 года лежали нетронутыми. Но желание выбраться из долговой ямы оказалось сильнее. Теперь стараюсь использовать рациональный подход: если вещь мне реально нужна и я ею пользуюсь — оставляю, если есть малейшие сомнения в этом — она отправляется на сайт объявлений.
Не буду лукавить — далось это тяжело. Первые продажи воспринимались так, будто отрываю кусок от себя, но чуть погодя втянулась, начала получать удовольствие от расхламления и мысли, что лежащие когда-то у меня мертвым грузом вещи сейчас кому-то приносят пользу и радость.
Всего же за февраль удалось заработать 59 тысяч 800 рублей. Из 40 объявлений уже закрыто 13. Попутно провожу вторую инспекцию по шкафам и составляю список того, что пойдет на продажу во вторую волну.