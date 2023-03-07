Предельная концентрация формальдегида и диоксида азота превышена в Новосибирске

В атмосфере Новосибирска 6 и 7 марта синоптики зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота и формальдегида. Об этом сообщает Западно-Сибирский УГМС.
В частности, ПДК диоксида азота в Советском районе превышена в 1,1 раза. Также сообщается о двукратном превышении ПДК формальдегида.
Диоксид азота в воздухе наиболее опасен для детей и страдающих астмой и заболеваниями сердца. Формальдегид же негативно отражается на слизистой оболочке и коже, вызывает аллергию и сыпь.
Ранее в мэрии Новосибирска поставили под сомнение рейтинг городов России 2022 года с самым грязным воздухом. По результатам исследования специалистов КБ «Стрелка», третье место в топе занял Новосибирск.