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Предельная концентрация формальдегида и диоксида азота превышена в Новосибирске

Сразу два опасных вещества: диоксид азот и формальдегид обнаружили метеорологи

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Обнаруженные вещества попадают в атмосферу с выхлопными газами автомобилей и в результате хозяйственной деятельности промышленных предприятий

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В атмосфере Новосибирска 6 и 7 марта синоптики зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота и формальдегида. Об этом сообщает Западно-Сибирский УГМС.

В частности, ПДК диоксида азота в Советском районе превышена в 1,1 раза. Также сообщается о двукратном превышении ПДК формальдегида.

Диоксид азота в воздухе наиболее опасен для детей и страдающих астмой и заболеваниями сердца. Формальдегид же негативно отражается на слизистой оболочке и коже, вызывает аллергию и сыпь.

Ранее в мэрии Новосибирска поставили под сомнение рейтинг городов России 2022 года с самым грязным воздухом. По результатам исследования специалистов КБ «Стрелка», третье место в топе занял Новосибирск.

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