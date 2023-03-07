Самой взрослой невесте — 84 года: аналитики выпустили статистику про новосибирских женщин

По итогам выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году, 2,5% женщин Новосибирской области относятся к населению с высокой приверженностью здорового образа жизни, 56,6% — с удовлетворительной. Диспансеризацию за последние 2 года прошли 48% женщин. Самостоятельно занимались физкультурой и спортом 16,7% женщин, организованно — 7,5%.

Корреспонденты НГС спросили у новосибирцев, как они относятся к подаркам, которые должны/не должны дарить мужчины. Ответы мы опубликовали в видео.