Самой взрослой невесте — 84 года: аналитики выпустили статистику про новосибирских женщин

Новосибирскстат в честь 8 Марта выпустил сборную статистику за 2020 и 2021 года о женщинах региона.
По данным Новосибирскстата на начало 2022 года в Новосибирской области проживало 1485,9 тысяч женщин, что составляет 53,4% от общей численности населения региона.
Из общего числа женщин в 2021 году 1,1 миллион (80,2%) проживают в городах, а в сельской местности — 294,8 тыс. (или 19,8%).
— Общероссийский тренд на превышение численности женщин над численностью мужчин сохраняется и для Новосибирской области. На каждую 1000 мужчин приходится 1148 представительниц прекрасного пола. У городских жителей на 1000 мужчин — 1173 женщины, в сельской местности соотношение стремится к равенству — 1057 женщин на 1000 мужчин, — рассказали в Новосибирскстате.
Как отмечают в материале, мальчиков ежегодно рождается больше, чем девочек. На 100 рожденных девочек приходится от 103 до 108 мальчиков. Так, в 2021 году на свет появилось 13,6 тысяч девочек. Из них 26 родились в Международный женский день.
— Средний возраст женщин в области составляет 42,4 года. Причем в городской местности женское население моложе, чем в сельской. Средний возраст женщин, проживающих в городской местности, составляет 42,3 года, в сельской — 42,7 лет. На начало 2022 года в возрасте 80 лет и старше насчитывалось 76,3 тысячи женщин, из них 230 женщин перешагнули столетний рубеж, — рассказали в Новосибирскстате.
В 2021 году 19,2 тысячи девушек вступили в брак. В среднем девушки выходят замуж в возрасте от 20 до 29 лет. Удельный вес невест в этой возрастной группе составил 49% от общего числа вступивших в брак женщин. При этом в 2021 году 29 девушек вышли замуж в возрасте 16 лет, а 378 женщин в возрасте 60 лет и старше. Самой взрослой невесте — 84 года.
— В области на 1 января 2022 года насчитывалось 660 тысяч женщин репродуктивного возраста (15–49 лет), их доля в общей численности девушек составила 44,4%. По данным Всероссийской переписи населения 2020 года в Новосибирской области проживало 305,3 тысяч женщин с высшим образованием, что составляет 29% от указавших уровень образования женщин, — добавили в Новосибирскстате.
По итогам выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году, 2,5% женщин Новосибирской области относятся к населению с высокой приверженностью здорового образа жизни, 56,6% — с удовлетворительной. Диспансеризацию за последние 2 года прошли 48% женщин. Самостоятельно занимались физкультурой и спортом 16,7% женщин, организованно — 7,5%.
Корреспонденты НГС спросили у новосибирцев, как они относятся к подаркам, которые должны/не должны дарить мужчины. Ответы мы опубликовали в видео.