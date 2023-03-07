Регоператор не может вывезти мусор с Дуси Ковальчук из-за припаркованных авто — там образовались завалы

Регоператор предложил два решения проблемы: обеспечить доступ к контейнерным площадкам или вернуть прежний тип емкости.

В Новосибирске на видео сняли, как при уборке мусора рабочие выкинули контейнер из мусоровоза, из-за чего в одной из припаркованных рядом машин включилась сигнализация.