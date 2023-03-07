Регоператор не может вывезти мусор с Дуси Ковальчук из-за припаркованных авто — там образовались завалы

Временный региональный оператор МУП «САХ» объяснил, почему не вывозят мусор из двора возле дома по адресу Дуси Ковальчук, 238.
Как рассказали специалисты в официальном телеграм-канале, экипаж мусоровоза не может проехать к контейнерам из-за припаркованных автомобилей.
Жители дома на Дуси Ковальчук показали фотографии с контейнерной площадки в группе «АСТ-54»
— Жильцы дома снова просят помощи. Необходимо, чтоб сдвинулся с места этот кошмар. У нас крысы бегают размером с таксу! Кругом отписки, что меняется оператор по вывозу мусора. Мы уже от этих куч задыхаемся, — рассказала подписчица «АСТ-54».
В официальном телеграм-канале МУП «САХ» подтвердили, что проблема с этим участком есть. Как объяснили в «САХ» мусор не вывозят не по вине бывшего регоператора «Экологии-Новосибирск» или «САХ».
— Ежедневно на этот адрес приезжали и приезжают мусоровозы, но не могут забрать отходы из-за отсутствия беспрепятственного доступа к контейнерам. В начале декабря прошлого года по просьбе управляющей компании был изменен способ вывоза отходов: 11 пластиковых евроконтейнеров заменены на 4 заглубленные бака (суммарно объем емкостей для накопления ТКО увеличен с 12 кубических метров до 14). Изменился и тип мусоровозов, обслуживающих эту контейнерную площадку, — рассказали в пресс-службе «САХ».
На участке не исчезла проблема с большим количеством припаркованных машин, отметил регоператор. Раньше экипаж выкатывал контейнеры между автомобилями. Сейчас же баки расположены под землей и достать их невозможно. При этом доступ к площадке, по словам «САХ», не обеспечен.
— В таких условиях невозможно осуществить выгрузку заглубленных контейнеров (вес мешка для ТКО в таком контейнере может достигать 600 килограммов, поэтому в ручную его не вытянуть, только с помощью руки манипулятора спецтехники), — уточнили в телеграм-канале.
В пример специалисты приводят вечер
— Из-за того что мусоровоз не мог проехать несколько дней, потребовалось вручную зачищать место накопления ТКО. И в очередной раз руками людей была убрана контейнерная площадка, которая должна убираться техникой. В маршрутном листе экипажа мусоровоза около 60 адресов с заглубленным типом контейнеров и три рейса на полигон. Мусоровоз не такси — это коммунальная специализированная техника, — объяснили в «САХ».
Регоператор предложил два решения проблемы: обеспечить доступ к контейнерным площадкам или вернуть прежний тип емкости.
В Новосибирске на видео сняли, как при уборке мусора рабочие выкинули контейнер из мусоровоза, из-за чего в одной из припаркованных рядом машин включилась сигнализация.