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«Устроили музыкальное утро»: мусорщики грубо кинули контейнер с отходами — видео из окна в Октябрьском районе

Из-за вывоза ТКО у одной из машин включилась сигнализация

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Инцидент произошел рано утром

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В Новосибирске на видео сняли, как при уборке мусора рабочие выкинули контейнер из мусоровоза, из-за чего в одной из припаркованных рядом машин включилась сигнализация.

Как рассказала подписчица группы «Октябрьский район», специалисты регионального оператора МУП «Спецавтохозяйство» убирали мусор 23 февраля около 7 утра с придомовой территории по адресу Т. Снежиной 45, 45/1.

— Безжалостно бросая мусорные контейнеры, устроил праздничное музыкальное утро. Если мешают машины, припаркованные на придомовой территории, для исполнения трудовых обязанностей на нелюбимой работе, это не повод разбивать мусорные контейнеры и портить чье-то имущество, — написала местная жительница.

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать инцидент на видео.

В центре Новосибирска на здании Облпотребсоюза по адресу Красный проспект, 29 неизвестные нарисовали граффити с помощью баллончика.

Октябрьский районВидеоМусорМУП САХ
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