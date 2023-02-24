«Устроили музыкальное утро»: мусорщики грубо кинули контейнер с отходами — видео из окна в Октябрьском районе

В Новосибирске на видео сняли, как при уборке мусора рабочие выкинули контейнер из мусоровоза, из-за чего в одной из припаркованных рядом машин включилась сигнализация.
Как рассказала подписчица группы «Октябрьский район», специалисты регионального оператора МУП «Спецавтохозяйство» убирали мусор 23 февраля около 7 утра с придомовой территории по адресу Т. Снежиной 45, 45/1.
— Безжалостно бросая мусорные контейнеры, устроил праздничное музыкальное утро. Если мешают машины, припаркованные на придомовой территории, для исполнения трудовых обязанностей на нелюбимой работе, это не повод разбивать мусорные контейнеры и портить чье-то имущество, — написала местная жительница.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать инцидент на видео.
В центре Новосибирска на здании Облпотребсоюза по адресу Красный проспект, 29 неизвестные нарисовали граффити с помощью баллончика.