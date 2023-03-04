Лицо поколения или безликая масса? Почему молодежь повально облачилась в балаклавы

«Пугают обычных людей»

На появление всё большего числа юношей в балаклавах на улицах обратили внимание наши читатели. Смысл их сообщений был примерно одинаков:

— На улицах города парни ходят в масках, закрывающих лица. Выглядят они порой как боевики, и это пугает обычных людей. Непонятно, что на уме у человека, закрывшего лицо. Быть может, это новостная повестка так влияет на людей с подвижной психикой?

Балаклава — головной убор, закрывающий голову, лоб и лицо, оставляя небольшую прорезь для глаз, рта или овала лица. Это наиболее распространенная разновидность подшлемника, в связи с чем эти понятия нередко употребляют как синонимы.

