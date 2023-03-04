Лицо поколения или безликая масса? Почему молодежь повально облачилась в балаклавы

На улицах всё чаще можно встретить молодежь в балаклавах, масках, высоких шарфах, скрывающих лицо. Выглядит это порой странно и жутковато. Что это — модный тренд или попытка подростков отнести себя к определенной субкультуре? Наши челябинские коллеги из 74.RU посмотрели фото и вместе с психологами, уполномоченным по правам ребенка и продавцами таких аксессуаров попытались понять природу этого явления.
«Пугают обычных людей»
На появление всё большего числа юношей в балаклавах на улицах обратили внимание наши читатели. Смысл их сообщений был примерно одинаков:
— На улицах города парни ходят в масках, закрывающих лица. Выглядят они порой как боевики, и это пугает обычных людей. Непонятно, что на уме у человека, закрывшего лицо. Быть может, это новостная повестка так влияет на людей с подвижной психикой?
Балаклава — головной убор, закрывающий голову, лоб и лицо, оставляя небольшую прорезь для глаз, рта или овала лица. Это наиболее распространенная разновидность подшлемника, в связи с чем эти понятия нередко употребляют как синонимы.
Убедиться в этом и подтвердить слова читателей мы смогли с помощью снимков. Фотограф 74.RU Дарья Пона действительно на улицах встретила немало подростков, в основном парней, закрывающих свое лицо.
«В целях конспирации»
В курсе этого явления уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. Она сообщила 74.RU, что сейчас в городе «ведется работа по выявлению настроений среди подростков».
— Я вообще в целом обращаю внимание на изменение внешности детей, их одежды в первую очередь. Потому что по всем алгоритмам это является критерием, на который нужно обращать внимание, — говорит омбудсмен. — Ребенок своей одеждой, внешностью о чем-то говорит. И, конечно, когда он закрывает лицо — это говорит о том, что он не хочет, чтобы его видели. Он не хочет быть узнанным, и это не просто так, у этого есть причина. Сейчас у нас запланирована работа, и она уже началась, в ходе нее будет установлено — насколько это явление, а насколько нет.
По словам Евгении Майоровой, как уполномоченный она принимает участие в том, чтобы «повыяснять, поисследовать настроения среди подростков, их внешний вид»:
— Для этого будем просить образовательные учреждения более прицельно обращать внимание на то, как они одеваются. И принимать профилактические меры, то есть выяснять, что там реально происходит с детьми.
Конфликтолог из Татарстана Андрей Иванов уверен, что подростки прячут лица в целях конспирации, и подтверждает, что у него в городе молодые люди тоже подхватили эту тенденцию.
— Феномен этот знаю, сейчас такое явление среди молодежи субкультурной имеет место быть, — говорит доцент кафедры конфликтологии Казанского федерального университета Андрей Иванов. — Этот феномен мы сейчас только изучаем, исследуем. Гипотеза у нас пока связана с тем, что балаклава в рамках субкультурных таких трендов — тенденция на анонимность и конспиративность.
«Спрос есть»
Мы изучили ассортимент балаклав, купить их можно как на любых маркетплейсах, так и в магазинах спецодежды, спорта и отдыха. Цены разные — от пары сотен до нескольких тысяч рублей.
— Спрос на балаклавы есть, — говорит продавец спортмагазина Артур. — У нас их покупают больше на спецоперацию, чтобы туда поехать, в основном контингент этот. Школьники покупают тоже, по гаражам, наверно, бегать. Они ведь разные бывают — для снегохода одна, для военных действий — другая, для детей — третья. Подростки простые вязаные покупают, экономвариант.
— У нас балаклавы, как правило, берут кадровые военные, сотрудники МВД, Росгвардии, — рассказывает консультант магазина спецодежды. — Молодежь больше в интернет-магазинах сидит, там покупают. Там эти балаклавы относительно дешевые, потому что из промокашки какой-то сделаны.
«Признак субкультуры»
Психолог, старший преподаватель кафедры «Клиническая психология» Южно-Уральского госуниверситета Анастасия Новохацки объясняет стремление подростков скрывать лица возрастными особенностями. Она говорит, что молодежи свойственны группирование, приверженность к какой-то субкультуре. И одним из признаков субкультуры как раз может быть ношение таких специфических аксессуаров: балаклав, масок, высоких воротников, шарфов.
— Это наблюдается в основном у старших подростков, либо у юношей постподросткового возраста, — говорит специалист. — В этом есть очень большой психологический аспект — один из возрастных этапов самореализации и самоопределения личности. Вообще для подростков свойственна своя субкультура, раньше, мы знаем, были хиппи, рокеры, металлисты, готы и так далее. У нас была пандемия, масочный режим — и этот ритуал ношения масок, немножко обезличивающий, оставляющий только глаза и как бы стирающий собственную персону в глазах других, — подросткам в принципе по возрасту. Поэтому многие стали продолжать, поддерживать этот тренд, и это перешло в такую моду. Тем более для подростков свойственна определенная отрешенность от общих социальных явлений, каких-то бытовых проблем в силу того, что в этом возрасте формируется вся мировоззренческая картина, которая будет потом определять особенности личности уже во взрослом возрасте, и самосознание. Происходит самоопределение личности: кто я, какой я? Плюс появляется желание выделиться. Это нормальный процесс социализации личности.
Психолог не исключает, что новостная повестка может влиять на новое веяние, но вряд ли служит первопричиной.
— События, которые происходят сейчас, всё равно диктуют особенности моды, но как таковая подростковая субкультура была всегда, — продолжает Анастасия Новохацки. — В свое время всех пугали металлисты или панки, которые брили головы и ходили с ирокезами, со всякими черепами. Но это просто как вариант самовыражения. Конечно, нельзя исключать вероятность, что кто-то из них сталкивается с теми или иными проблемами, например, непростыми взаимоотношениями с одноклассниками. Но нельзя говорить, что это обусловлено какими-то военными действиями в виде СВО или происходившими в последние пять лет в учебных заведениях событиями — четкой причинно-следственной связи здесь устанавливать смысла нет.
Что говорит сама молодежь
Картина была бы неполной, если бы мы не спросили саму молодежь, почему и зачем они носят балаклавы. Парни, с которыми мы пообщались, вообще не видят в этом ничего странного.
— Я ношу ее, потому что мне нравится, это удобно. И шапка, и шарф сразу тебе. Не вижу ничего в них зловещего, ну да, в фильмах лицо прячут преступники, но мы же не в кино. В жизни это просто обычный аксессуар, головной убор, не более, — считает
— Ну не знаю, прикольно это, я вообще люблю такой стиль ниндзя. Это как-то выделяет тебя из толпы, отличает от других, — уверен
Были и те, кто посмеялся и сказал: «Так тепло же».
Добавим, что в феврале среди российских подростков, увлекающихся аниме, образовалось новое движение, которое получило название «ЧВК Редан». Внешний вид в новой субкультуре играет важную роль — черно-белая одежда, часто клетчатые штаны, черные худи и футболки с изображением пауков и персонажей аниме, длинные крашеные волосы. Эти школьники погружены в японские комиксы и мультфильмы, но при этом некоторые из них настроены агрессивно и готовы бить всех, кто не одобряет их интересы. Им противостоят «Анти-Редан» или так называемые офники, которые любят балаклавы. Две недели эти группы устраивают массовые драки по всей стране. Их разборки пытается погасить полиция. Все материалы на эту тему вы найдете в нашем сюжете.