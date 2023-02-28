В Новосибирске распустили сообщество «Анти-Редан» — основатель заявил об объединении с недавними противниками

В Новосибирске сообщество подростков, выступавшее против любителей аниме, распустили после инцидента в ТРЦ «Галерея», где полиция предотвратила массовые беспорядки. Речь о спортсменах, которые противопоставили себя нашумевшему движению «ЧВК Рёдан».
Администратор сообщества «Анти-Редан» с ником Джокер заявил, что закрывает телеграм-канал, поскольку не желает проблем с законом. Он пояснил, что не призывал к расправе над анимешниками, а лишь сообщал подписчикам о происходящих событиях.
— Мы просто ввели группу и выкладывали посты про все моменты, которые были в тот день (26 февраля). Мы не хотели, чтобы кто-то шёл (в «Галерею»). Мы приняли решение с основателем «Редан» объединиться, вместе разобраться и решить все конфликты, — сообщил НГС Джокер.
По его словам, главная задача объединения — найти организаторов травли анимешников, организаторов «сходки» и т.д. Джокер добавил, что у него уже есть подозреваемые.
26 февраля в ТРЦ «Галерея Новосибирск» прибыл ОМОН для пресечения возможных беспорядков со стороны подростков. Силовикам поступила информация о «сходке» в торговом центре участников анимешного движения «ЧВК Рёдан», которым собирались противостоять их оппоненты — новосибирские «спортики». В результате в ТРЦ собрались несколько сотен подростков. После серии задержаний администратор сообщества «Рёдан» в Новосибирске заявил о роспуске движения. Через сутки от его идеологического оппонента Джокера поступило аналогичное заявление, описанное в это публикации выше.