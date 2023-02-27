Парковку напротив площади Ленина ограничат на несколько часов — когда нельзя будет ставить машины

В Новосибирске ограничат парковку в районе площади Ленина в среду,
— С 07:00 до 10:00 на площади Ленина (напротив дома
После окончания мероприятия парковаться вновь будет можно.
На левобережной части Новосибирска до
На Красном проспекте пройдет праздничное мероприятие
В Новосибирске ограничат парковку в районе площади Ленина в среду,
— С 07:00 до 10:00 на площади Ленина (напротив дома
После окончания мероприятия парковаться вновь будет можно.
На левобережной части Новосибирска до
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