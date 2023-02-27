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Парковку напротив площади Ленина ограничат на несколько часов — когда нельзя будет ставить машины

На Красном проспекте пройдет праздничное мероприятие

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Парковаться нельзя будет несколько часов

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В Новосибирске ограничат парковку в районе площади Ленина в среду, 1 марта. Как рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска, у здания по адресу Красный проспект, 25 с 6 утра нельзя будет парковаться. Запрет связан с Всемирным днем гражданской обороны.

— С 07:00 до 10:00 на площади Ленина (напротив дома № 25 на Красном проспекте) состоится построение пожарно-спасательных подразделений Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий для вручения пожарной техники, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

После окончания мероприятия парковаться вновь будет можно.

На левобережной части Новосибирска до 28 февраля ограничили движение по улице Станиславского из-за строительства четвертого моста.

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ОграниченияПарковкаПлощадь ЛенинаМэрия
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