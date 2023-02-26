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Магнитная буря приближается к Новосибирску — когда ее ждать

Метеозависимые люди могут ощутить ее действие

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Пик бури придется на время между 08:00 и 13:00

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Магнитная буря накроет Новосибирск в начале грядущей недели. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, изменения в магнитосфере начнутся 27 февраля. Ее пик придется на время между 08:00 и 13:00.

Специалист рассказал, как защититься от ее влияния

Специалист рассказал, как защититься от ее влияния

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По словам специалистов, магнитная буря может сильно сказываться на метеочувствительных людях. Сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин, рассказал, как уменьшить ее воздействие на организм.

— Происходят процессы в атмосфере, которые приводят к перепадам атмосферного давления, и на эти перепады реагируют люди, относящиеся к группе метеочувствительных. Чтобы снизить чувствительность, нужно вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, — пояснил специалист.

Ранее журналисты НГС поговорили с преподавателем НГТУ НЭТИ Владимиром Христофоровым, который рассказал, что представляет собой магнитная буря с точки зрения физики.

НовосибирскМагнитная буря
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