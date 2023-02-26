Магнитная буря приближается к Новосибирску — когда ее ждать

Магнитная буря накроет Новосибирск в начале грядущей недели. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, изменения в магнитосфере начнутся 27 февраля. Ее пик придется на время между 08:00 и 13:00.
По словам специалистов, магнитная буря может сильно сказываться на метеочувствительных людях. Сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин, рассказал, как уменьшить ее воздействие на организм.
— Происходят процессы в атмосфере, которые приводят к перепадам атмосферного давления, и на эти перепады реагируют люди, относящиеся к группе метеочувствительных. Чтобы снизить чувствительность, нужно вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, — пояснил специалист.
Ранее журналисты НГС поговорили с преподавателем НГТУ НЭТИ Владимиром Христофоровым, который рассказал, что представляет собой магнитная буря с точки зрения физики.