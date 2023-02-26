«Сгорел блок подсветки, отошли обои»: во время потепления в квартире новосибирцев с потолка побежала вода

В многоквартирном доме по адресу Кирова, 319 в Новосибирске во время потепления с потолка побежала вода. По словам местных жителей, проблема началась из-за дыры в крыше. Теперь в квартире испорчено оборудование и ремонт.
Информацию о случившемся житель Новосибирска опубликовал в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». На видео, которое снял автор поста из квартиры, заметно, что вода капает с потолка не переставая, а на кадрах с чердака дома видно, что под крышей собрался лед.
— В квартире много освещения на потолке, из-за влаги сгорел блок подсветки, отошли обои, и осталась вода на натяжном потолке, — говорится в посте.
Чтобы починить освещение, придется снять натяжной потолок, кроме того, из-за влаги в квартире отклеились обои. По словам автора поста, он оставлял заявку в ЖЭУ, но на тот момент специалист не приехал.
Управляющая компания дома по адресу Кирова, 319 — ООО «УКЖХ Октябрьского района».
По данным сервиса «Контур.Фокус», конечным владельцем компании «УКЖХ Октябрьского района» является АО «Лифтремонт». Генеральный директор АО «Лифтремонт» — Барсуков Олег. Выручка управляющей компании Октябрьского района на конец 2021 года составила 877,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 7,9 миллиона рублей.
Дозвониться до управляющей компании на момент публикации не удалось, НГС направил письменный запрос.
Недавно мы писали о том, что в доме на Бориса Богаткова, 162 до сих пор идет капитальный ремонт, по словам жителей, в феврале дом до сих пор стоит с дырой в крыше.