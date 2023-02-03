Новосибирцы остались зимой без крыши: из-за капремонта с потолка капает вода и падают куски штукатурки

В доме по адресу: Бориса Богаткова, 162 в Октябрьском районе Новосибирска с октября идет капитальный ремонт, который должны были завершить 28 января. Но в феврале дом до сих пор стоит без крыши. По словам местной жительницы, потолок в доме сыплется, по трубам бежит вода, а в отдельных местах то и дело появляются трещины. При этом управляющая компания и подрядчик не помогают жителям решить их проблему.
— Третьего декабря пришли к нам в дом разламывать крышу, за три дня разнесли. Стучали так, что у нас лопнул стояк и затопило квартиру, — поделилась с НГС жительница дома Екатерина Шмелева.
Дом, в котором живет Елена, построен в 1957 году, всего в нем два этажа. На втором под крышей живет и сама женщина с мужем и ребенком. Она каждый раз переживает, что потолок обвалится на голову кому-нибудь из жильцов.
— У нас на кухне появилось провисание потолка, вся стена в трещинах, кухня разваливается. Вчера обвалился огромный кусок штукатурки, хорошо, что у нас система «Армстронг» (система с металлическими рейками. — Прим. ред.) и всё легло туда, а могло бы и на голову.
В январе крыши у дома уже не было, тогда начались оттепели, а снег не чистили. Он таял и бежал ручьем в квартиру Елены: талая вода лилась на лампу и по стенам. Сейчас с чердака пытаются счистить снег, чтобы починить крышу.
— Когда звоню в управляющую компанию, то говорят ждать. С подрядчиком я тоже общаюсь, но они делают работу безобразно. Вместо крыши они частично положили где-то куски пленки, где-то баннеры.
По данным паспорта объекта, заказчиком ремонта является фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства, подрядчик — ООО СК «Монолит».
Строительная компания «Монолит», по данным сервиса «Контур.Фокус», образована в 2018 году. Учредитель и директор — Геворг Маргарян. На конец 2021 года выручка компании составила 1,9 миллиона рублей, прибыль — 103 тысячи рублей.
По оставленным номерам в паспорте объекта журналисту НГС никто не ответил. В управляющей компании УКЖХ «Октябрьского района», которая обслуживает данный дом, также не ответили на звонки. НГС направил письменный запрос в управляющую компанию.
ООО Управляющая компания жилищного хозяйства «Октябрьского района», на конец 2021 года выручка компании составила 877,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 7,9 миллиона рублей.
Источник в сфере ЖКХ объяснил НГС, что в таком случае собственник квартиры должен направить письменную жалобу в управляющую компанию, после чего получить ответ. Также можно в системе ГИС ЖКХ подать обращение. А копию ответа управляющей компании необходимо отправить в ГЖИ, после чего к ситуации подключатся надзорные органы. Претензии именно по этому дому пойдут к фонду модернизации, потому что они не проконтролировали ремонт.
НГС направил запрос в ГЖИ по Новосибирской области.
Сегодня, 3 февраля, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить аварийное общежитие 1956 года на улице Семьи Шамшиных. Там повреждены крыша, фундамент и другие важные элементы здания, а жильцы вынуждены мыться в подвале.