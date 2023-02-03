Новосибирцы остались зимой без крыши: из-за капремонта с потолка капает вода и падают куски штукатурки

В доме по адресу: Бориса Богаткова, 162 в Октябрьском районе Новосибирска с октября идет капитальный ремонт, который должны были завершить 28 января. Но в феврале дом до сих пор стоит без крыши. По словам местной жительницы, потолок в доме сыплется, по трубам бежит вода, а в отдельных местах то и дело появляются трещины. При этом управляющая компания и подрядчик не помогают жителям решить их проблему.