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В многоэтажке по улице Петухова вспыхнула квартира — видео

Инцидент произошел в Кировском районе

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Пожар произошел в Кировском районе Новосибирска

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На левом берегу Новосибирска произошел пожар в многоэтажном жилом доме по улице Петухова. Как сообщает паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел в Кировском районе Новосибирска. В жилом доме загорелась квартира.

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По словам очевидцев, на место происшествия направлялись две пожарные машины

Видео: «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

— На Петухова, 95/4, загорелась квартира на 10-м этаже в многоэтажном доме, — указано в сообщении.

Как сообщила НГС местная жительница (попросила не указывать имя в публикации), пожар произошел на улице Петухова, 95/1. По ее словам, вблизи места происшествия заметили пожарные машины.

— По дороге встретили две пожарные машины, которые туда подъезжали, — сообщила женщина.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

В середине февраля в Новосибирске произошел пожар в частном доме по улице Горбаня. В нем погибли два человека.

Обновлено.
В ГУ МЧС России по НСО прокомментировали данные о пожаре.
Как сообщили в ведомстве, сообщение о пожаре поступило в 17:54. Специалисты прибыли на место происшествия в 18:05.

— В течение 15 минут ликвидировали открытое горение. Площадь пожара — 15 квадратных метров. В подъезде проводилась тактическая вентиляция, — указано в сообщении. — Всего из подъезда эвакуированы 27 человек, в том числе 2 грудных ребенка. Информация о пострадавших не поступала. Реагировали 6 единиц техники и 18 человек.

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