В многоэтажке по улице Петухова вспыхнула квартира — видео

На левом берегу Новосибирска произошел пожар в многоэтажном жилом доме по улице Петухова. Как сообщает паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел в Кировском районе Новосибирска. В жилом доме загорелась квартира.
— На Петухова, 95/4, загорелась квартира на 10-м этаже в многоэтажном доме, — указано в сообщении.
Как сообщила НГС местная жительница (попросила не указывать имя в публикации), пожар произошел на улице Петухова, 95/1. По ее словам, вблизи места происшествия заметили пожарные машины.
— По дороге встретили две пожарные машины, которые туда подъезжали, — сообщила женщина.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
В середине февраля в Новосибирске произошел пожар в частном доме по улице Горбаня. В нем погибли два человека.