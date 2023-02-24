В многоэтажке по улице Петухова вспыхнула квартира — видео

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В ГУ МЧС России по НСО прокомментировали данные о пожаре.

Как сообщили в ведомстве, сообщение о пожаре поступило в 17:54. Специалисты прибыли на место происшествия в 18:05.



— В течение 15 минут ликвидировали открытое горение. Площадь пожара — 15 квадратных метров. В подъезде проводилась тактическая вентиляция, — указано в сообщении. — Всего из подъезда эвакуированы 27 человек, в том числе 2 грудных ребенка. Информация о пострадавших не поступала. Реагировали 6 единиц техники и 18 человек.