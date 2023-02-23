В Новосибирске пропал мужчина: он ушел из дома в Ленинском районе месяц назад

В Новосибирске пропал 60-летний Анатолий Маричев. Он ушел из дома в конце января, с тех пор его местонахождение неизвестно.
30 января мужчина ушел из дома на Станиславского, 22 в Ленинском районе города и не вернулся.
Как указано в публикации о пропаже в группе волонтеров в социальной сети «ВКонтакте», рост Анатолия — 150 сантиметров, он среднего телосложения, у него серо-зеленые глаза и короткие волосы с залысиной. Мужчина был одет в сине-сиреневую куртку и кроссовки болотного цвета с белой подошвой бренда Puma.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области журналисту НГС подтвердили, что мужчина пропал. Родственники подавали заявление в отдел полиции Ленинского района. Сотрудники полиции проводят разыскные мероприятия.
Недавно НГС писал, что в Новосибирске пропал 26-летний Алексей Молчан из Ленинского района. Он уехал кормить собаку и не вернулся.