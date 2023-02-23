В Новосибирске появится новый сквер около храма — на него потратят более 8 миллионов

В Калининском районе Новосибирска решили разбить парк около храма Георгия Победоносца, на его благоустройство планируют потратить больше 8 миллионов рублей.

По данным сайта госзакупок, заказчиком благоустройства выступает муниципальное автономное учреждение города «Горзеленхоз». Начальная цена лота — 8 миллионов и почти 15 тысяч рублей. Сам сквер появится на улице Фадеева в микрорайоне Северном. Зеленая зона расположена в границах улиц Оптической, Целинной, Тайшетской и Сухановской.