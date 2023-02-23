В Новосибирске появится новый сквер около храма — на него потратят более 8 миллионов

В Калининском районе Новосибирска решили разбить парк около храма Георгия Победоносца, на его благоустройство планируют потратить больше 8 миллионов рублей.
По данным сайта госзакупок, заказчиком благоустройства выступает муниципальное автономное учреждение города «Горзеленхоз». Начальная цена лота — 8 миллионов и почти 15 тысяч рублей. Сам сквер появится на улице Фадеева в микрорайоне Северном. Зеленая зона расположена в границах улиц Оптической, Целинной, Тайшетской и Сухановской.
Площадь сквера — 3213 кв. м, на территории есть незначительный перепад рельефа. Зеленая зона является транзитной и связывает между собой улицы. Как указано в документации, зеленые насаждения подбирались по мотивам монастырских садов. Основу составляет яблоня ягодная и роза майская.
Начать благоустройство планируют в марте, а завершить в середине сентября. Подрядчик должен обустроить дороги и тротуары, установить наружное освещение и система электроснабжения.
В Новосибирске идет благоустройство «Сквера Героев Донбасса» около храма. Зеленая зона расположена на перекрестке улиц Никитина и Воинской в Октябрьском районе.