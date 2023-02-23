freedom
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 3/10
usd 74.71
eur 79.57
СрочноУпал самолет Минобороны
Все новости
Все новости

В Новосибирске появится новый сквер около храма — на него потратят более 8 миллионов

Зеленая зона станет транзитной

1 362

В сквере высадят растения по мотивам монастырских садов

Поделиться

В Калининском районе Новосибирска решили разбить парк около храма Георгия Победоносца, на его благоустройство планируют потратить больше 8 миллионов рублей.

По данным сайта госзакупок, заказчиком благоустройства выступает муниципальное автономное учреждение города «Горзеленхоз». Начальная цена лота — 8 миллионов и почти 15 тысяч рублей. Сам сквер появится на улице Фадеева в микрорайоне Северном. Зеленая зона расположена в границах улиц Оптической, Целинной, Тайшетской и Сухановской.

Как указано в документах, на месте будущего сквера проходит транзит

Как указано в документах, на месте будущего сквера проходит транзит

Поделиться

Площадь сквера — 3213 кв. м, на территории есть незначительный перепад рельефа. Зеленая зона является транзитной и связывает между собой улицы. Как указано в документации, зеленые насаждения подбирались по мотивам монастырских садов. Основу составляет яблоня ягодная и роза майская.

В парке появится освещение, мусорки и лавочки

В парке появится освещение, мусорки и лавочки

Поделиться

Начать благоустройство планируют в марте, а завершить в середине сентября. Подрядчик должен обустроить дороги и тротуары, установить наружное освещение и система электроснабжения.

Сквер будет транзитным, а в середине планируют создать место, где соединятся все тропы

Сквер будет транзитным, а в середине планируют создать место, где соединятся все тропы

Поделиться

В Новосибирске идет благоустройство «Сквера Героев Донбасса» около храма. Зеленая зона расположена на перекрестке улиц Никитина и Воинской в Октябрьском районе.

По теме

Парки и скверыКалининский районБлагоустройствоХрам
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter