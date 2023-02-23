Огонь, вода и электрогитара: спасатель из Новосибирска играет в рок-группе и работает на пожарах — очень горячее видео

Коллеги Алексея спасли ее неделю назад с пожара в частном секторе. Безымянная еще кошка поселилась в гараже и, кажется, до сих пор не очень поняла, рада ли этому факту. Жизнь Алексея Петрова изменилась не менее резко. Два года назад бывший водитель автобуса, живущий в небольшом городе Прокопьевске в Кузбассе и развозивший горняков по шахтам, переехал в Новосибирск и кардинально поменял всё вокруг себя.



— Тот коллектив, с которым я [в МЧС] работаю, — это вообще лучшее, что можно придумать. Может, потому что мы здесь сутки вместе и работаем, и едим, и спим, — смеется Алексей. — На автобусе было… ну… «веселее»: некоторые [шахтеры] начинали пить сразу после смены. Кто-то выпьет и спит спокойно, а кто-то даже сидеть не мог или бузить начинал. Мне иногда и высаживать приходилось, летом — просто на улицу, зимой — гаишникам сдавал. Маршруты были очень длинные, затяжные: за одну смену мог проехать 500–600 километров, да еще и по трассе, да еще и в пургу…

