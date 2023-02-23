Огонь, вода и электрогитара: спасатель из Новосибирска играет в рок-группе и работает на пожарах — очень горячее видео

Два года назад Алексей Петров был водителем автобуса: возил шахтеров на смену в маленьком городке в Кузбассе. Сегодня он — тот, от кого зависит, успеют ли пожарные на место ЧП, а еще гитарист в кавер-группе. О том, что общего у экипажа пожарной машины и музыкального коллектива, зачем пожарному водить трактор и как жить две очень разные жизни одновременно, он рассказал НГС.
Перед тем как прочитать историю Алексея, посмотрите на огонь и послушайте, как он играет рок.
«В три года я поджег стог сена»
В гараже пожарной части пусто и гулко: почти все коллеги Алексея уехали на учения. Сам спасатель сегодня не на смене — в отличие от «своей» машины. Под одним из тяжелых КАМАЗов мяукает, предусмотрительно не вылезая к людям, черная кошка-подросток.
Коллеги Алексея спасли ее неделю назад с пожара в частном секторе. Безымянная еще кошка поселилась в гараже и, кажется, до сих пор не очень поняла, рада ли этому факту. Жизнь Алексея Петрова изменилась не менее резко. Два года назад бывший водитель автобуса, живущий в небольшом городе Прокопьевске в Кузбассе и развозивший горняков по шахтам, переехал в Новосибирск и кардинально поменял всё вокруг себя.
— Тот коллектив, с которым я [в МЧС] работаю, — это вообще лучшее, что можно придумать. Может, потому что мы здесь сутки вместе и работаем, и едим, и спим, — смеется Алексей. — На автобусе было… ну… «веселее»: некоторые [шахтеры] начинали пить сразу после смены. Кто-то выпьет и спит спокойно, а кто-то даже сидеть не мог или бузить начинал. Мне иногда и высаживать приходилось, летом — просто на улицу, зимой — гаишникам сдавал. Маршруты были очень длинные, затяжные: за одну смену мог проехать 500–600 километров, да еще и по трассе, да еще и в пургу…
Справляться с рутинной работой помогала музыка: Алексей еще в детстве научился играть на гитаре — сам, без музыкальной школы.
Парень играл в группах и даже выступал на празднике в День шахтера, но в какой-то момент понял: ему не хватает знания теории. В голливудском фильме в подобный момент обычно показывают крупным планом лицо героя, обычного парнишки из провинции: губы плотно сжаты, лоб нахмурен, в глазах — решение. На фоне непременно должна играть драматическая гитарная музыка.
В жизни всё началось проще, хотя и не менее эффектно. Алексей решил узнать у знакомого, преподавателя из местного музыкального колледжа, потянет ли учебу одновременно с работой. Становиться студентом сразу и не думал: на дворе стоял конец сентября, да и напряженный график (парню порой приходилось работать сутками) оставлял немного времени на учебу.
— Мы с ним пообщались, выходим из кабинета, и он говорит: «Ну давай я тебе в среду ставлю специальность (основной предмет у музыканта, в случае Алексея — гитара. — Прим. ред.), выходи. У меня был такой шок: я же просто хотел узнать, есть ли мне смысл поступать. А теперь бросать было уже поздно, — вспоминает Алексей. — Первые несколько месяцев мне было дико сложно. С трех ночи до восьми утра я ехал по трассе, спать хочу — не могу, а мне надо на занятия. Приезжал, мылся, собирал вещи — и надо идти в колледж, на пары садиться. А потом как-то переломало или привык. Собственно, с тех пор я в этом режиме и живу.
Спустя четыре года Алексей получил диплом, в котором было написано: «Музыкант по классу гитары, электрогитары и преподаватель». Ну и заодно выучил ноты. Едва закончив учебу, он перебрался в Новосибирск и почти одновременно нашел новую музыкальную группу — и новую работу.
Неожиданно для себя учитель музыки и бывший водитель автобуса стал спасателем.
— Я специально пожарным никогда быть не хотел, разве что совсем в раннем детстве, — смеется он. — Просто искал работу водителем, и увидел, что ищут водителя в пожарную спасательную часть.
— Есть расхожая шутка, все пожарные — это латентные пироманы. Вы что-нибудь в детстве поджигали?
— Я? Не-ет! Хотя мне родители рассказывали, что когда мне было года, наверно, три, я стог сена в деревне поджег. Но я этого вообще не помню, так что можно сказать, что не было такого, — хитро улыбается пожарный. — Я думаю, смотреть всем нравится, как горит огонь, течет вода... Но когда он горит где-то в контролируемом пространстве — в пожаре нет ничего красивого.
Правда, смотреть на огонь и воду (а заодно на то, как работают люди) будущих спасателей допускают только после обучения, да и задумчиво смотреть на коллег у водителя, вопреки ожиданиям, совсем нет времени:
— Экипаж выбегает и достает оборудование, а задача водителя, если это автоцистерна, в этот момент запустить насос, — перечисляет обязанности водителя на пожаре Алексей. — Тогда к моменту, когда экипаж готов начать тушить огонь, оставалось бы только подать воду. Если машина «Спас» или АГ-12, на которых я обычно работаю, то нужно запустить генератор, выдвинуть масту и направить прожектор на место, которое нужно осветить.
АГ — пожарный автомобиль газодымозащитной службы. Он оборудован техникой, позволяющей тушить огонь, когда помещение заполнено газом или в условиях плотного задымления. Помимо доставки спасателей на место пожара, такие спецмашины применяют для освещения места пожара, обеспечения электроэнергией прожекторов, дымососов и электроинструмента.
Почти одновременно с новой работой — и тоже по объявлению — Алексей нашел и новую музыкальную группу, где гитариста приняли с распростертыми объятиями:
— Пока я переехал, пока проходил все медкомиссии, [я искал группу]. И вот как раз в тот момент, когда я вышел на работу, я начал работать и с группой, — резюмирует мужчина.
«Раздвоение» личности
График работы в пожарно-спасательной части — сутки через трое, выступления в основном приходятся на выходные. А ведь есть еще одно своеобразное хобби — учитель музыки.
Алексей уверен, что в обычной музыкальной школе любовь к музыке у ребенка не растет, а умирает. Поэтому начал заниматься со знакомыми: учит играть на электрогитаре, на акустической и даже на укулеле (гавайской гитаре. — Прим. ред.) — последний инструмент он освоил самостоятельно.
— [C одной стороны] я за четыре года в училище привык к бешеному графику, когда с работы несся в колледж. Там дают много произведений играть, всё это надо отрабатывать... [С другой] — это больная тема. Часто пересекаются какие-то концерты со сменой, приходится выкручиваться. Уроки-то я могу перенести, потому что, как правило, ученики в основном взрослые люди. Они сами где-то работают, сами переносят, бывает. А вот со сменами и концертами приходится крутиться.
Порой Алексей меняется рабочими днями с коллегами-пожарными, иногда — ищет гитариста, который заменит его на выступлении.
Группа Man’s band играет каверы — чужие песни в собственной обработке. Алексей с товарищами предпочитают рок, но назвать любимого исполнителя — для него слишком сложно:
— Когда я только начинал музыкой увлекаться, это была, конечно, «Ария». Это была любимая группа, образец для подражания. Сейчас — нет, любимые исполнители меняются. Но тяготею скорее к рок-музыке, к блюзовой…
Детскую любовь музыкант принес на выступления: попсу он волшебным образом превращает в рок за счет собственных аранжировок, и, кажется, так же легко он меняется и сам:
— Просто один Алексей приходит со смены домой, второй уходит заниматься музыкой, и всё, никак они не пересекаются, — объясняет он.
Никаких особенных различий между двумя своими ипостасями он не видит — во всяком случае для себя.
— Сама работа в МЧС подразумевает дисциплину и ответственность, потому что без этого с такой работой не справиться. Но музыкой заниматься — это то же самое. <…> Конечно, если ты для себя играешь один в гараже, то можно так [как попало это делать]. Но если заниматься музыкой профессионально, работать с коллективом, то получается всё то же самое. Все друг от друга зависят.
— Сколько у вас человек в группе?
— Четыре человека на сцене и один звукорежиссер. Он всё время ходит с пультом, с планшетом тихонько среди людей, его не видно.
— А в экипаже на пожарной машине сколько человек?
— Четыре вместе с водителем. Может быть и пять, но у нас четыре. Да это совпадение просто! — улыбается Алексей.
И всё же между двумя жизнями есть существенное различие. Алексей-гитарист давным-давно выходит на сцену спокойно и уверенно. А вот Алексей-спасатель едет на каждый свой пожар как на первый.
— Когда я начинал играть, был мандраж [перед выходом на сцену]. Это похоже: тоже боязнь подвести кого-то, боязнь налажать… сейчас этого уже нет. А на работе этот мандраж остался до сих пор, — сравнивает он. — Как на первом моем пожаре. Я помню, что это были какие-то склады в Калининском районе, и было лето. [Я думал]: «Блин, надо быстрее, надо не подвести, не опоздать…» <...> Может быть, у ребят, кто давно работает, такого и не бывает, но у меня пока так.
На вопрос о том, что стало самым ярким событием за два года в Новосибирске, Алексей отвечает не сразу: вспоминает первый пожар, выступления, а потом счастливо улыбается:
— Я мотоцикл купил! Я всё детство мечтал о мотоцикле, и наконец он у меня появился, и летом я уже катался. На права сдал только в октябре, но летом я тоже катался, пока учился, — радостно отвечает он.
На байке можно ехать в свое удовольствие — и не бояться, что не успеешь помочь.
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