«Это Сайлент Хилл»: новосибирцы пожаловались на смог и запах гари (и прислали очень красивые фото)

Еще одна читательница НГС пожаловалась на запах гари в центре Новосибирска:

— Раньше воняло навозом, сегодня — как будто в каждой квартире топят печку, — написала читательница Юлия. — Такое впечатление, что живем не в третьем городе России, а в глухой деревне на отшибе мира.

Житель Южно-Чемского микрорайона сфотографировал смог рано утром, когда солнце еще не взошло. На его фото Новосибирск легко перепутать с декорациями к фильму ужасов.

— ЖК «Просторный» такой просторный, что аж не видно ничего, — пошутил он.