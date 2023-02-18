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«Это Сайлент Хилл»: новосибирцы пожаловались на смог и запах гари (и прислали очень красивые фото)

В городе действует режим «черного неба»

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В таком городе можно снимать фильмы ужасов

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Новосибирцы пожаловались на смог, запах гари и отвратительную видимость в Новосибирске. 18 февраля сразу несколько читателей НГС отправили в редакцию фотографии города в дымке и свое мнение по поводу качества воздуха.

— Город задыхается в дыму и саже, видимость — 30–50 метров, — написал читатель НГС Дмитрий Матушкин.

Дымка заметна и в темноте

Дымка заметна и в темноте

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— Это Сайлент Хилл, — подписал свое фото, сделанное в районе Нарымского сквера, другой новосибирец.

Еще одна читательница НГС пожаловалась на запах гари в центре Новосибирска:

— Раньше воняло навозом, сегодня — как будто в каждой квартире топят печку, — написала читательница Юлия. — Такое впечатление, что живем не в третьем городе России, а в глухой деревне на отшибе мира.

Житель Южно-Чемского микрорайона сфотографировал смог рано утром, когда солнце еще не взошло. На его фото Новосибирск легко перепутать с декорациями к фильму ужасов.

— ЖК «Просторный» такой просторный, что аж не видно ничего, — пошутил он.

На левом берегу особенно туманно

На левом берегу особенно туманно

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Смог, по данным синоптиков, объясняется погодными условиями: в холодный безветренный день вредные примеси накапливаются в атмосфере особенно интенсивно. По информации Западно-Сибирского УГМС, до 18 часов вечера в Новосибирске сохраняется режим «черного неба». Предприятиям рекомендовано снизить выбросы в атмосферу, а людям — меньше находиться на улице.

Ранее НГС писал о том, что на следующей неделе в Новосибирск придет неожиданная весна. Столбики термометров поднимутся аж до +2 градусов.

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