«Это Сайлент Хилл»: новосибирцы пожаловались на смог и запах гари (и прислали очень красивые фото)

Новосибирцы пожаловались на смог, запах гари и отвратительную видимость в Новосибирске. 18 февраля сразу несколько читателей НГС отправили в редакцию фотографии города в дымке и свое мнение по поводу качества воздуха.
— Город задыхается в дыму и саже, видимость — 30–50 метров, — написал читатель НГС Дмитрий Матушкин.
— Это Сайлент Хилл, — подписал свое фото, сделанное в районе Нарымского сквера, другой новосибирец.
Еще одна читательница НГС пожаловалась на запах гари в центре Новосибирска:
— Раньше воняло навозом, сегодня — как будто в каждой квартире топят печку, — написала читательница Юлия. — Такое впечатление, что живем не в третьем городе России, а в глухой деревне на отшибе мира.
Житель Южно-Чемского микрорайона сфотографировал смог рано утром, когда солнце еще не взошло. На его фото Новосибирск легко перепутать с декорациями к фильму ужасов.
— ЖК «Просторный» такой просторный, что аж не видно ничего, — пошутил он.
Смог, по данным синоптиков, объясняется погодными условиями: в холодный безветренный день вредные примеси накапливаются в атмосфере особенно интенсивно. По информации Западно-Сибирского УГМС, до 18 часов вечера в Новосибирске сохраняется режим «черного неба». Предприятиям рекомендовано снизить выбросы в атмосферу, а людям — меньше находиться на улице.
Ранее НГС писал о том, что на следующей неделе в Новосибирск придет неожиданная весна. Столбики термометров поднимутся аж до +2 градусов.