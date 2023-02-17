Ледовый дворец «Новосибирск-Арена» готовится принять первый матч

Ледовый дворец «Новосибирск-Арена» активно готовят к открытию. Во время рабочего визита в Новосибирскую область заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко посетил ЛДС.
— Реализация таких амбициозных проектов как возведение «Сибирь-Арены» всегда несет много рисков и сложностей. Несмотря на пандемию и усиление санкционного давления на российскую экономику, руководству стройкомплекса Новосибирской области удалось ввести в эксплуатацию новую ледовую арену, — цитирует пресс-служба Минстроя РФ Сергея Музыченко.
Напомним, в конце 2022 года ледовая арена получила разрешение на эксплуатацию. Площадь ЛДС — 72 тысячи квадратных метров, одновременно она способна вмещать более 10,5 тысячи зрителей.