Полувековой дом на Романова признали аварийным — его снесут до конца 2023 года

В Новосибирске признали аварийным дом, который находится в Центральном районе на улице Романова. Его должны расселить до конца 2033 года. Постановления об этом опубликованы в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска».
— Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома до 2033 года включительно, — говорится в документе.
По данным сайта «Реформа ЖКХ», дом на Романова построили в 1959 году, в нем есть два этажа. Число жителей — 30.
Постановление подписано мэром Новосибирска Анатолием Локтем.
Ранее в Новосибирске признали аварийными 3 дома. Они находятся в Первомайском и Железнодорожном районах.