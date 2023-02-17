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Полувековой дом на Романова признали аварийным — его снесут до конца 2023 года

Сейчас в здании живут 30 человек

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Постановление о расселении подписал мэр Анатолий Локоть

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В Новосибирске признали аварийным дом, который находится в Центральном районе на улице Романова. Его должны расселить до конца 2033 года. Постановления об этом опубликованы в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска».

— Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома до 2033 года включительно, — говорится в документе.

По данным сайта «Реформа ЖКХ», дом на Романова построили в 1959 году, в нем есть два этажа. Число жителей — 30.

Постановление подписано мэром Новосибирска Анатолием Локтем.

Ранее в Новосибирске признали аварийными 3 дома. Они находятся в Первомайском и Железнодорожном районах.

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