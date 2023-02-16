Алтайский край предложили объединить с Новосибирской областью

Экс-кандидат в губернаторы Алтайского края Андрей Крылов предложил объединить регион с соседней Новосибирской областью. Об этом сообщает Telegram-канал Barnaul 22.
— Жители края нередко приезжают в Новосибирск на учебу, создают там семьи, остаются жить. К тому же Новосибирская область — богатый регион, объединение позволит повысить уровень жизни жителей Алтайского края и сообща бороться со сложностями в экономике, — говорится в сообщении.
Голосование политик предлагает провести в день выборов губернатора в сентябре 2023 года.
Ранее на границе Новосибирской области и Алтайского края установили новую стелу.