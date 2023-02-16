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Тема дняАлтайский край предложили объединить с НСО
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Алтайский край предложили объединить с Новосибирской областью

Об этом заявил экс-кандидат в губернаторы Алтайского края

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Политик предлагает голосование в сентябре 2023 года

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Экс-кандидат в губернаторы Алтайского края Андрей Крылов предложил объединить регион с соседней Новосибирской областью. Об этом сообщает Telegram-канал Barnaul 22.

— Жители края нередко приезжают в Новосибирск на учебу, создают там семьи, остаются жить. К тому же Новосибирская область — богатый регион, объединение позволит повысить уровень жизни жителей Алтайского края и сообща бороться со сложностями в экономике, — говорится в сообщении.

Голосование политик предлагает провести в день выборов губернатора в сентябре 2023 года.

Ранее на границе Новосибирской области и Алтайского края установили новую стелу.

Новосибирская областьАлтайский край
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