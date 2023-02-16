В Новосибирске продают большое мандариновое дерево по цене 10 кг огурцов — оно стоит в супермаркете

Мандариновое дерево выставлено в отделе фруктов. Если верить ценнику, то оно должно было стоить 49 999 рублей, но магазин готов уступить его за 6999 рублей. Дерево довольно крупное, его высота вместе с массивной кадкой не меньше одного метра.