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В Новосибирске продают большое мандариновое дерево по цене 10 кг огурцов — оно стоит в супермаркете

Товар выставлен со скидкой, но всё равно обойдется дорого

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Мандариновое дерево в магазине «Магнит»

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В супермаркете сети «Магнит» в ТРЦ «Галерея Новосибирск» появился необычный товар. Это декоративное мандариновое дерево метровой величины за 7000 рублей. В офисе ритейлера объяснили, почему они решили поторговать таким товаром.

Мандариновое дерево выставлено в отделе фруктов. Если верить ценнику, то оно должно было стоить 49 999 рублей, но магазин готов уступить его за 6999 рублей. Дерево довольно крупное, его высота вместе с массивной кадкой не меньше одного метра.

Подобного рода декоративные растения, конечно, можно встретить в розничной продаже, но обычно торговлей ими занимаются большие специализированные магазины товаров для дома. В новосибирских супермаркетах небольшие деревья если и появляются, то только под Новый год — это ели.

Как рассказали в новосибирском офисе сети, торговать мандариновыми деревьями «Магнит» не намерен, это просто бывший «реквизит».

— У нас была акция в сезон мандаринов и для привлечения внимания покупателей во всех гипермаркетах страны появились такие деревья. Оно живое, и сейчас это дерево можно купить, — ответили в «Магните».

В новосибирских магазинах есть и другие продукты, цена которых такова, что их можно использовать преимущественно в декоративных целях. Так обычные огурцы сейчас продаются в магазинах дороже 300 или даже 700 рублей за килограмм. Таким образом по цене одного мандаринового дерева сейчас можно купить 10 кг огурцов.

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