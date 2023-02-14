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СМИ: в муниципальных учреждениях пяти районов Новосибирска прошли обыски

Предположительно, они связаны с уголовным делом о хищении бюджетных средств

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Официально ни одно из силовых ведомств информацию об обысках не подтверждает

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В муниципальных казенных учреждениях Новосибирска — «Кировском», «Октябрьском», «Первомайском», «Центральном» и в учреждении Советского района — 14 февраля прошли обыски, сообщает «РБК-Новосибирск» со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным издания, интерес силовиков обусловлен расследованием уголовного дела в отношении руководителя компании «Транс-Логистик» Михаила Юлднова по факту хищения бюджетных средств при исполнении муниципальных контрактов.

В областном главке полиции НГС сообщили, что не располагают информацией об обысках. В следственном управлении СК по региону и в УФСБ заявили, что обыски сотрудники их ведомств не проводили. В мэрии на момент публикации материала не предоставили редакции комментарий.

Районные МКУ были созданы в Новосибирске в 2013 году постановлением мэра. Их предназначение — реализация полномочий органов местного самоуправления по благоустройству территории и содержанию улично-дорожной сети каждого района.

Михаил Юлднов — владелец и директор ООО «Транс-Логистик». Согласно информации «Контур.Фокуса», фирма за 2022 год заключила с районными администрациями и МКУ контракты по транспортировке отходов на 9,5 миллиона рублей.

3 февраля Кировский районный суд отправил под стражу директора МКУ «Кировское» Юрия Гринчука. Он обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие»).

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