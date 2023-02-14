«Жить в доме с газом — ждать смерти». Почему люди покупают квартиры в газовых хрущевках и не бегут оттуда подальше

После взрыва газа в доме на Линейной общественность обсуждает возможные причины ЧП, собирает деньги для пострадавших, посылает проклятия в адрес подозреваемых, которые могли проводить в доме неквалифицированные работы. А вот авторедактор НГС Дмитрий Косенко задался вопросом: а зачем вообще до сих пор нужны опасные газовые многоквартирники в современном городе? И что заставляет людей жить в таких домах, покупать в них квартиры при наличии схожих негазовых вариантов? И почему жильцы проявляют недостаточную бдительность при запахе газа? Далее автор расскажет о собственном опыте.
Когда-то я жил в газовой хрущевке, это была съемная квартира — и меня всегда напрягала потенциальная опасность. Один раз мы уехали на выходной день на отдых, а когда вернулись, узнали, что алкаш сверху не закрыл вентиль на плите и была большая утечка. Воняло в подъезде, люди выходили из квартир, вызывали службу газа — в общем, вполне могло и разнести этот хрущ. Этого мне хватило, чтобы принять решение поскорее свалить оттуда от греха подальше в нормальное жилище.
Теперь, когда я читаю в газетах, что люди в доме на Линейной за два дня чувствовали запах газа, просто так пускали в квартиры каких-то проходимцев, у меня возникает вопрос о бдительности. Когда люди, почувствовав запах, сначала звонят в службу, пишут об этом в переписке по телефону, вместо того чтобы пулей выскочить из дома, у меня опять возникает вопрос о бдительности. Если бы я унюхал хоть какую-то вонь от газа, я бы бежал так, что только тапки бы слетали.
Жить в газовом доме, как ни крути, — это понимать, что даже при исправном оборудовании какая-нибудь пенсионерка забудет закрыть вентиль — и всё, хана. Так что же заставляет людей жить там и даже вновь покупать квартиры? Ну, понятно, пожилые, пенсионеры, всю жизнь там прожили, куда им срываться с места. Но люди, которые там снимают квартиры или покупают сейчас за миллионы рублей, — что вас заставляет? Что мешает купить такой же хрущ у такого же метро за такие же деньги, но без газа?
Вот, к примеру, на N1.RU за
Вам что, так много еды надо готовить на этой несчастной газовой плите? Ну, понятно, в СССР газификация многоквартирных домов была частью программы всеобщей газификации, газ стоил недорого, в те годы, действительно, семьи готовили много. Вероятно, тогда электроплиты были не столь совершенны, а электропроводка не могла выдерживать большую нагрузку — это всё о причинах появления газовых плит в многоквартирниках.
Теперь же в чем проблема купить хорошую электроплиту и готовить себе помаленьку? Существуют же возможности, программы по, так сказать, дегазификации многоквартирных домов — собственники могут собраться, проголосовать и выкинуть к чертовой матери все эти газовые плиты и трубы. Надо усилить электропроводку — ну, усильте, это не такие уж и большие затраты. Спокойствие и безопасность стоят дороже.
Ранее мы писали, что число погибших при взрыве на Линейной в Новосибирске выросло до 14 человек.