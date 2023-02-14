«Жить в доме с газом — ждать смерти». Почему люди покупают квартиры в газовых хрущевках и не бегут оттуда подальше

Когда-то я жил в газовой хрущевке, это была съемная квартира — и меня всегда напрягала потенциальная опасность. Один раз мы уехали на выходной день на отдых, а когда вернулись, узнали, что алкаш сверху не закрыл вентиль на плите и была большая утечка. Воняло в подъезде, люди выходили из квартир, вызывали службу газа — в общем, вполне могло и разнести этот хрущ. Этого мне хватило, чтобы принять решение поскорее свалить оттуда от греха подальше в нормальное жилище.

Теперь, когда я читаю в газетах, что люди в доме на Линейной за два дня чувствовали запах газа, просто так пускали в квартиры каких-то проходимцев, у меня возникает вопрос о бдительности. Когда люди, почувствовав запах, сначала звонят в службу, пишут об этом в переписке по телефону, вместо того чтобы пулей выскочить из дома, у меня опять возникает вопрос о бдительности. Если бы я унюхал хоть какую-то вонь от газа, я бы бежал так, что только тапки бы слетали.