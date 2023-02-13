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За пакеты Wildberries в пунктах будут брать деньги — в Новосибирске пока есть остатки бесплатных

Стоимость одного составит от 6 до 15 рублей

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Пока в пунктах выдачи можно взять пакет бесплатно, но скоро их заменят на платные

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Маркетплейс Wildberries перестанет выдавать пакеты бесплатно, новые правила действуют с сегодняшнего дня, 13 февраля, но кое-где пакеты еще можно получить бесплатно. Об этом пользователям сообщили в приложении.

— С 13 февраля, если в пункте выдачи вам потребуется пакет для товаров, вы сможете его приобрести. Стоимость пакета составит от 6 до 15 рублей и будет списана с карты, которая указана в личном кабинете, — говорится в сообщении.

Компания объяснила такое решение сокращением использование пластика и заботой о природе. В сообщении указано, что пластиковые пакеты многоразовые, поэтому их можно будет использовать снова.

Такое сообщение пришло пользователям маркетплейса

Такое сообщение пришло пользователям маркетплейса

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В одном из пунктов выдачи в Новосибирске журналисту НГС подтвердили, что такие правила ввели, но пока пакеты можно получить бесплатно.

— У нас будут платные пакеты, но пока есть остатки бесплатных, их продавать не будем. Появятся фиолетовые пакеты, которые в зависимости от размеров будут стоить от 6 до 15 рублей, чем больше, тем дороже, — объяснил журналисту НГС сотрудник пункта выдачи.

Недавно Wildberries стал брать «налог» на возврат товаров. Пользователи заметили уведомление о том, что, если заказ не понравится, за отказ от него придется заплатить 100 рублей.

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