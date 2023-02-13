За пакеты Wildberries в пунктах будут брать деньги — в Новосибирске пока есть остатки бесплатных

Маркетплейс Wildberries перестанет выдавать пакеты бесплатно, новые правила действуют с сегодняшнего дня, 13 февраля, но кое-где пакеты еще можно получить бесплатно. Об этом пользователям сообщили в приложении.
— С 13 февраля, если в пункте выдачи вам потребуется пакет для товаров, вы сможете его приобрести. Стоимость пакета составит от 6 до 15 рублей и будет списана с карты, которая указана в личном кабинете, — говорится в сообщении.
Компания объяснила такое решение сокращением использование пластика и заботой о природе. В сообщении указано, что пластиковые пакеты многоразовые, поэтому их можно будет использовать снова.
В одном из пунктов выдачи в Новосибирске журналисту НГС подтвердили, что такие правила ввели, но пока пакеты можно получить бесплатно.
— У нас будут платные пакеты, но пока есть остатки бесплатных, их продавать не будем. Появятся фиолетовые пакеты, которые в зависимости от размеров будут стоить от 6 до 15 рублей, чем больше, тем дороже, — объяснил журналисту НГС сотрудник пункта выдачи.
Недавно Wildberries стал брать «налог» на возврат товаров. Пользователи заметили уведомление о том, что, если заказ не понравится, за отказ от него придется заплатить 100 рублей.