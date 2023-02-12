Инженер ушел на пенсию и создал «кружевной» дом — посмотрите, как это красиво

Нина Ефимовна добавляет, что это не только кропотливый труд, но и опасный: украшать балкончики и крышу на высоте — дело рискованное. Поэтому Анатолий Семенович выполняет работы, используя страховку в виде веревок и другие снаряжения.

— Он веревками себя обвязывает, страховку делает, когда поверху и по крыше лазает, — добавила женщина.

