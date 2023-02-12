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Инженер ушел на пенсию и создал «кружевной» дом — посмотрите, как это красиво

Анатолий Ефанов украшал свой дом резными элементами несколько лет

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Дом будто из русской народной сказки

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«Кружевной» дом из красного кирпича в Тюменской области притягивает восторженные взгляды окружающих. Со стороны он выглядит сказочным, будто с рюшечками. Одни любуются им издалека, другие приезжают к нему специально, чтобы сделать на его фоне красивые снимки. Наши коллеги из 72.RU пообщалась с владельцами дома. Как он создавался и кто тот самый мастер, который трепетно украшает свое жилье, — в репортаже.

Посмотрите, какой дизайн и результат кропотливой работы. Чтобы создать эту красоту — уходят целые недели, а иногда и месяцы

Посмотрите, какой дизайн и результат кропотливой работы. Чтобы создать эту красоту — уходят целые недели, а иногда и месяцы

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Домовая резьба — метод украшения дома с помощью вырезания на внешних деревянных или других элементах разнообразных фигур и орнаментов.

Резные элементы украшают загородный дом семьи Ефановых уже несколько лет. Каждый год к украшениям добавляется что-то новенькое. Владельцы жилья — супруги Нина Ефимовна и Анатолий Семенович. Они отметили золотую свадьбу, вместе уже 57 лет. Анатолий Семенович отдал жизнь работе в строительстве, был инженером, а Нина Ефимовна преподавала детям биологию и географию. Муж с женой много работали и путешествовали. Но ближе к пенсии перебрались жить на родину — в Казанский район Тюменской области. Тут и купили двухэтажный домик, который вскоре украсили и благодаря этому стали местными знаменитостями.

В доме Ефановых буквально всё украшено резными пластиковыми элементами. На фото — ворота в гараж

В доме Ефановых буквально всё украшено резными пластиковыми элементами. На фото — ворота в гараж

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Философия жизни пары проста и в то же время уникальна — они стараются создавать красоту не только для себя и окружающих, но и своих детей и внуков. Это дает им стимул стараться.

Так выглядит гараж со стороны улицы

Так выглядит гараж со стороны улицы

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— До того как увлекся резьбой, я видел ветхие и старые дома. Думал, как бы мне не хотелось, чтобы наши с Ниной Ефимовной дети и внуки приезжали и видели такое. Наши дочь и сын, внуки приезжают к нам в гости и радуются виду дома. Им чаще хочется ездить к нам, — объясняет Анатолий Семенович.

Можно бесконечно рассматривать эти интересные узоры, не правда ли?

Можно бесконечно рассматривать эти интересные узоры, не правда ли?

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Знакомьтесь с самим мастером, Анатолием Семеновичем, ему 82 года. Он даже на пенсии продолжает радоваться жизни. Это чувствуется, когда разговариваешь с ним. При общении от семейной пары веет позитивом и дружелюбным настроем. Они говорят, что секрет — в понимании других и себя.

Анатолий Семенович работал всю свою жизнь преимущественно в строительной сфере — был инженером, начальником цеха на заводе и даже директором предприятия

Анатолий Семенович работал всю свою жизнь преимущественно в строительной сфере — был инженером, начальником цеха на заводе и даже директором предприятия

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Пенсионер в разговоре с нашими журналистами скромничал, поэтому о его увлечении рассказала супруга. Нина Ефимовна признаётся, что помогает мужу в его увлечении — иногда убирает в его мастерской.

Такие работы из дерева украшают вход в дом семьи пенсионеров

Такие работы из дерева украшают вход в дом семьи пенсионеров

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— Раньше Анатолий Семенович вырезал из дерева, мы покрывали всё это лаком, но потом поняли, что отделочный пластик долговечнее. На дерево влияет перемена климата — снег, дождь и солнце. Всё это приводит в негодность дерево. Каждый раз подкрашивать и обновлять дерево затратно, тем более нужно же лазить по крыше дома, поэтому сейчас супруг делает всё из пластика, он долговечнее и радует глаз белоснежным цветом, — объяснила Нина Ефимовна.

Местами на постройках и на доме пенсионеров есть и резные украшения из дерева

Местами на постройках и на доме пенсионеров есть и резные украшения из дерева

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Так выглядит мастерская Анатолия Семеновича

Так выглядит мастерская Анатолия Семеновича

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— Многие останавливаются у нашего дома, фотографируются и говорят, что он похож на кружевной. А есть люди, которым и не верится, что мы так дом сами украсили. Был случай, когда незнакомые люди пришли и спросили: «Вы не продаете дом?» Мы сказали, что нет и не собираемся, — вспоминает жена Анатолия Семеновича.

Анатолий Семенович говорит, что не занимается резьбой на продажу, но такие запросы ему поступали

Анатолий Семенович говорит, что не занимается резьбой на продажу, но такие запросы ему поступали

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Нина Ефимовна добавляет, что это не только кропотливый труд, но и опасный: украшать балкончики и крышу на высоте — дело рискованное. Поэтому Анатолий Семенович выполняет работы, используя страховку в виде веревок и другие снаряжения.

— Он веревками себя обвязывает, страховку делает, когда поверху и по крыше лазает, — добавила женщина.

Вид дома со двора

Вид дома со двора

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Угадаете, что это? Мельница, но она еще не до конца готова

Угадаете, что это? Мельница, но она еще не до конца готова

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Вторая часть мельницы — она пока ждет своего звездного часа

Вторая часть мельницы — она пока ждет своего звездного часа

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— Я мечтал заниматься резьбой с самого детства. И вот на пенсии увлекся этим основательно, потому что появилось свободное время. Это лучше, чем лежать на диване, извините. Конечно, я еще люблю охоту и рыбалку. Но в плохую погоду, зимой или в дожди, хочется заниматься чем-то для души и в тепле. Уже последние лет 7 занимаюсь резьбой и по дереву, и по пластику. Последний материал сейчас у меня в приоритете, — объясняет пенсионер.

А тут на воротах у нас красуются два голубка

А тут на воротах у нас красуются два голубка

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Анатолий Семенович не только мастер по резьбе, но и охотник и рыбак. Такие чучела красуются на стенах его дома

Анатолий Семенович не только мастер по резьбе, но и охотник и рыбак. Такие чучела красуются на стенах его дома

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Мастерская Анатолия Семеновича расположена рядом с баней. Иногда он проводит там целые дни. Не все, говорит пенсионер, у него получается сразу. Иногда приходится переделывать элемент композиции или и вовсе ее всю.

Вот так дом выглядит с улицы

Вот так дом выглядит с улицы

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Сколько времени уходит на создание композиции — он не может сказать. Объясняет: всегда по-разному. Иногда дни, а иногда месяцы постоянной работы. Главное, утверждает пенсионер, создавать красоту в удовольствие.

Для Анатолия Семеновича резьба — одно из любимых занятий

Для Анатолия Семеновича резьба — одно из любимых занятий

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В своей работе пенсионер использует уровень и лобзик, а идеи для сказочных композиций и украшений черпает из своей головы

В своей работе пенсионер использует уровень и лобзик, а идеи для сказочных композиций и украшений черпает из своей головы

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Основные инструменты пенсионера. В работе важна точность

Основные инструменты пенсионера. В работе важна точность

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Анатолий Семенович — самоучка, он по книгам учился вырезать по дереву и пластику

Анатолий Семенович — самоучка, он по книгам учился вырезать по дереву и пластику

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Двери, окна, крыша украшены кружевами

Двери, окна, крыша украшены кружевами

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Анатолий Семенович уверен, что у каждого должно быть хобби по жизни. На пенсии, когда особо делать нечего, добавляет он, надо найти себе занятие, которое приносит удовольствие.

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