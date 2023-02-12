Инженер ушел на пенсию и создал «кружевной» дом — посмотрите, как это красиво

«Кружевной» дом из красного кирпича в Тюменской области притягивает восторженные взгляды окружающих. Со стороны он выглядит сказочным, будто с рюшечками. Одни любуются им издалека, другие приезжают к нему специально, чтобы сделать на его фоне красивые снимки. Наши коллеги из 72.RU пообщалась с владельцами дома. Как он создавался и кто тот самый мастер, который трепетно украшает свое жилье, — в репортаже.
Домовая резьба — метод украшения дома с помощью вырезания на внешних деревянных или других элементах разнообразных фигур и орнаментов.
Резные элементы украшают загородный дом семьи Ефановых уже несколько лет. Каждый год к украшениям добавляется что-то новенькое. Владельцы жилья — супруги Нина Ефимовна и Анатолий Семенович. Они отметили золотую свадьбу, вместе уже 57 лет. Анатолий Семенович отдал жизнь работе в строительстве, был инженером, а Нина Ефимовна преподавала детям биологию и географию. Муж с женой много работали и путешествовали. Но ближе к пенсии перебрались жить на родину — в Казанский район Тюменской области. Тут и купили двухэтажный домик, который вскоре украсили и благодаря этому стали местными знаменитостями.
Философия жизни пары проста и в то же время уникальна — они стараются создавать красоту не только для себя и окружающих, но и своих детей и внуков. Это дает им стимул стараться.
— До того как увлекся резьбой, я видел ветхие и старые дома. Думал, как бы мне не хотелось, чтобы наши с Ниной Ефимовной дети и внуки приезжали и видели такое. Наши дочь и сын, внуки приезжают к нам в гости и радуются виду дома. Им чаще хочется ездить к нам, — объясняет Анатолий Семенович.
Знакомьтесь с самим мастером, Анатолием Семеновичем, ему 82 года. Он даже на пенсии продолжает радоваться жизни. Это чувствуется, когда разговариваешь с ним. При общении от семейной пары веет позитивом и дружелюбным настроем. Они говорят, что секрет — в понимании других и себя.
Пенсионер в разговоре с нашими журналистами скромничал, поэтому о его увлечении рассказала супруга. Нина Ефимовна признаётся, что помогает мужу в его увлечении — иногда убирает в его мастерской.
— Раньше Анатолий Семенович вырезал из дерева, мы покрывали всё это лаком, но потом поняли, что отделочный пластик долговечнее. На дерево влияет перемена климата — снег, дождь и солнце. Всё это приводит в негодность дерево. Каждый раз подкрашивать и обновлять дерево затратно, тем более нужно же лазить по крыше дома, поэтому сейчас супруг делает всё из пластика, он долговечнее и радует глаз белоснежным цветом, — объяснила Нина Ефимовна.
— Многие останавливаются у нашего дома, фотографируются и говорят, что он похож на кружевной. А есть люди, которым и не верится, что мы так дом сами украсили. Был случай, когда незнакомые люди пришли и спросили: «Вы не продаете дом?» Мы сказали, что нет и не собираемся, — вспоминает жена Анатолия Семеновича.
Нина Ефимовна добавляет, что это не только кропотливый труд, но и опасный: украшать балкончики и крышу на высоте — дело рискованное. Поэтому Анатолий Семенович выполняет работы, используя страховку в виде веревок и другие снаряжения.
— Он веревками себя обвязывает, страховку делает, когда поверху и по крыше лазает, — добавила женщина.
— Я мечтал заниматься резьбой с самого детства. И вот на пенсии увлекся этим основательно, потому что появилось свободное время. Это лучше, чем лежать на диване, извините. Конечно, я еще люблю охоту и рыбалку. Но в плохую погоду, зимой или в дожди, хочется заниматься чем-то для души и в тепле. Уже последние лет 7 занимаюсь резьбой и по дереву, и по пластику. Последний материал сейчас у меня в приоритете, — объясняет пенсионер.
Мастерская Анатолия Семеновича расположена рядом с баней. Иногда он проводит там целые дни. Не все, говорит пенсионер, у него получается сразу. Иногда приходится переделывать элемент композиции или и вовсе ее всю.
Сколько времени уходит на создание композиции — он не может сказать. Объясняет: всегда по-разному. Иногда дни, а иногда месяцы постоянной работы. Главное, утверждает пенсионер, создавать красоту в удовольствие.
Анатолий Семенович уверен, что у каждого должно быть хобби по жизни. На пенсии, когда особо делать нечего, добавляет он, надо найти себе занятие, которое приносит удовольствие.