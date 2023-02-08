Дерзкий глухарь напал на сноубордиста-неошамана в Шерегеше: почему для сибиряка встреча стала сакральной

Прошлым летом на Алтае один известный художник нарисовал портрет Дмитрия.

— Это был портрет души и нарисован был мужчина с глухарем, — отметил мужчина. — Глухарь очень мужественно отстаивал свою территорию. А поездка в Шерегеш для меня посещение земли предков в состоянии благодарности за то, что у меня в жизни. И было такое ощущение, что происходит что-то очень непростое. Я просто молчал, смотрел на него и казалось, будто время остановилось. На лыжника, который его отгонял, он вообще не обращал внимание и четко смотрел на меня.