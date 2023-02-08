Дерзкий глухарь напал на сноубордиста-неошамана в Шерегеше: почему для сибиряка встреча стала сакральной

Поездка в Шерегеш для новосибирца Дмитрия Коваленко обернулась необычной и даже знаковой встречей — на сноубордиста напал глухарь.
Под хохот друзей мужчины, птица отчаянно бросилась защищать свою территорию. Инцидент попал на видео и быстро разошелся по соцсетям.
Всё произошло 5 февраля в Шерегеше в районе северного Мустага. Дмитрий во главе группы из пяти человек спускался вниз через дикий лес.
— Я занимаюсь фрирайдом — это внетрассовое катание. Был ведущим группы. На одном из спусков я остановился, услышал шум, повернулся и увидел глухаря. Он шел, толкал. Это не просто глухарь, а каменный глухарь — черный, с белым оперением и красными глазами, — объяснил корреспонденту НГС Дмитрий Коваленко.
Группа сразу же остановилась. Все достали мобильные телефоны. В это время глухарь продолжил демонстрировать, что настроен серьезно и готов драться за свою территорию.
Местные жители и сноубордисты утверждают, что этот глухарь не первый раз выходит к людям. Птица очень рьяно относится к своим правам на территорию.
— Мы заехали на его территорию, он начал нас отгонять. Он пошел именно ко мне, я начал потихоньку от него отпрыгивать, потому что между нами оставалось три — пять метров. И запнулся. Завалился назад, он подошел вплотную и начал махать крыльями. Его лыжник отогнал, и мы поехали дальше. Для меня эта встреча имеет определенный сакральный смысл, — убежден Дмитрий.
Он подмечает, что в этом случае «очень много мистических совпадений».
— Интуитивно я закладывал маршрут этой встречи, так как ехал первым. Когда эта встреча произошла — мы с глухарем были в синхроне. У него черный хвост с белыми перьями, у меня борд черный с белыми буквами. У него красная кожа под глазами, у меня красные очки. Он двигал хвостом, а я бордом. Очень сильное сходство. И он пошел именно на меня. У меня энергетика, конечно, не простая. Я прошел шаманское посвящение, был в Непале. Меня называют неошаманом — я работаю не с духами, а с человеческой душой и телом. Я автор духовных практик саморазвития, основанных на телесных и дыхательных практиках, и 14 лет нахожусь в процессе саморазвития и самопознания. Пропагандирую здоровый образ жизни, — объяснил мужчина.
Прошлым летом на Алтае один известный художник нарисовал портрет Дмитрия.
— Это был портрет души и нарисован был мужчина с глухарем, — отметил мужчина. — Глухарь очень мужественно отстаивал свою территорию. А поездка в Шерегеш для меня посещение земли предков в состоянии благодарности за то, что у меня в жизни. И было такое ощущение, что происходит что-то очень непростое. Я просто молчал, смотрел на него и казалось, будто время остановилось. На лыжника, который его отгонял, он вообще не обращал внимание и четко смотрел на меня.
Он добавил, что поведение глухаря заставило задуматься о том, насколько люди часто забывают о своей истинной природе и уникальности. Дмитрий был категорически против, чтобы птицу обижали.
— Мне хотелось уехать как можно скорее, чтобы не мешать ему и не вредить. Мы у него дома в гостях были, поэтому у меня было к нему трепетное отношение, — добавил Дмитрий.
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