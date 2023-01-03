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Надувные плюшки и сноуборд: новосибирские врачи составили топ самых опасных зимних развлечений

В рейтинг попали как тюбинги, так и коньки с лыжами

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На самом первом месте в рейтинге оказались надувные плюшки

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В Новосибирске составили рейтинг опасных зимних развлечений, во время которых горожане могут получить травмы, в том числе конечностей и позвоночника. Топ самых травмоопасных увлечений назвал врач — травматолог-ортопед Новосибирского НИИТО им. Я. Л. Цивьяна Алексей Ширинкин.

По данным специалиста, на самом первом месте в рейтинге оказались надувные плюшки — тюбинг. Отмечается, что это развлечение часто приводит к перелому позвоночника как у взрослых, так и детей.

— Причина тому — способность плюшки быстро набирать ускорение и опасно подлетать даже на небольшой кочке, в итоге на крутой горке она становится неуправляемой, — указано в сообщении.

По данным специалистов, большинство травм во время катания на лыжах и сноуборде происходит при столкновениях людей друг с другом

По данным специалистов, большинство травм во время катания на лыжах и сноуборде происходит при столкновениях людей друг с другом

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Вторую строчку рейтинга заняли лыжи и сноуборд. Как сообщают специалисты, большинство травм во время катания происходит при столкновениях людей друг с другом. Врачи порекомендовали выбирать места для занятий на лыжах и сноуборде «в соответствии с умениями» и не осваивать профессиональные трассы без должной подготовки.

На третьем месте рейтинга самых травмоопасных увлечений, по данным Новосибирского НИИТО им. Я. Л. Цивьяна, находятся коньки. Как указано в сообщении, падение на лед во время катания на них может повлечь за собой травматизацию крестцово-копчиковой области. Отдельно специалисты отметили травмы конечностей и ожоги частей тела из-за неумелого обращения с пиротехникой.

В конце декабря на Михайловской набережной в Новосибирске открыли самый большой каток в России. Он растянулся от парка «Городское начало» до пристани Речного вокзала.

НИИТОЗимний спортКонькиТравмыТюбинг
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