Надувные плюшки и сноуборд: новосибирские врачи составили топ самых опасных зимних развлечений

В Новосибирске составили рейтинг опасных зимних развлечений, во время которых горожане могут получить травмы, в том числе конечностей и позвоночника. Топ самых травмоопасных увлечений назвал врач — травматолог-ортопед Новосибирского НИИТО им. Я. Л. Цивьяна Алексей Ширинкин.
По данным специалиста, на самом первом месте в рейтинге оказались надувные плюшки — тюбинг. Отмечается, что это развлечение часто приводит к перелому позвоночника как у взрослых, так и детей.
— Причина тому — способность плюшки быстро набирать ускорение и опасно подлетать даже на небольшой кочке, в итоге на крутой горке она становится неуправляемой, — указано в сообщении.
Вторую строчку рейтинга заняли лыжи и сноуборд. Как сообщают специалисты, большинство травм во время катания происходит при столкновениях людей друг с другом. Врачи порекомендовали выбирать места для занятий на лыжах и сноуборде «в соответствии с умениями» и не осваивать профессиональные трассы без должной подготовки.
На третьем месте рейтинга самых травмоопасных увлечений, по данным Новосибирского НИИТО им. Я. Л. Цивьяна, находятся коньки. Как указано в сообщении, падение на лед во время катания на них может повлечь за собой травматизацию крестцово-копчиковой области. Отдельно специалисты отметили травмы конечностей и ожоги частей тела из-за неумелого обращения с пиротехникой.
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